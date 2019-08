Die beliebtesten Online Casino Spiele – Trends 2019

Beim Speedy Online Casino warten nicht nur die Trends von 2019 auf dich, sondern auch mehr als 800 Spiele, aus denen du wählen kannst. Dazu gehören Spielautomaten, Jackpot Slots, Tischspiele wie Blackjack und Roulette und viele mehr. Die Spiele kommen von namhaften Entwicklern wie NetEnt, Microgaming, Yggdrasil, Play’n Go, Quickspin, NYX Gaming etc.

Doch es müssen nicht nur Spielautomaten sein. Auch Poker, Baccarat oder andere bekannte Spiele dürfen in Online-Casinos gespielt werden. Mittlerweile gibt es auch richtig große Turniere, bei denen um ein hohes Preisgeld gespielt wird. Aber auch zu anderen Spiele wie FIFA oder Fortnite werden Weltmeisterschaften ausgetragen und der Gewinnbetrag ist utopisch hoch geworden. Hätte man früher davon gewusst hätten wir unsere Videospiele doch sicher ganz anders gespielt und wären heute vielleicht schon Millionär.

Im Jahre 2019 ist die Technik weit fortgeschritten und die Casinos werden immer besser. Die Grafiken werden noch realer und es gibt Soundeffekte wie in einem echten Hollywood Blockbuster. Und auch in den Live-Casinos nehmen wir schon an echten Turnieren oder Spielen teil und sind Bestandteil der Runde obwohl wir zuhause bequem auf dem Sofa liegen oder vor dem PC sitzen.

Casinos sind und bleiben in aller Munde, bergen aber immer auch eine hohe Suchtgefahr. Ihr solltet genau wissen wieviel Echtgeld ihr einsetzt und es immer unter Kontrolle haben. Ganz schnell verzockt ihr euer Geld und steht am Ende mit nichts mehr da. Da ist natürlich nicht Sinn der Geschichte. Die meisten Casinos bieten auch Einschränkungen an, damit ihr euch nicht übernehmt. Diese findet ihr meistens in den Einstellungen und sollten besser auch benutzt werden.

Die Zahlmethoden für die Einzahlungen gehen heute von Lastschrift bis hin zu PayPal. Wobei wir letzteres ganz klar empfehlen. Es ist mit die sicherste Einzahl Methode und sorgt für weniger Gefahren. Heutzutage ist es im Netz ja nicht wirklich sicher und an jeder Ecke lauern schwarze Schafe. Ein weiterer Trend der 201 9 nach oben geschossen ist sind die unzähligen Automaten-Spiele mit unterschiedlichen Hintergründen. So gibt es neben Book of Ra und Pirate Gold auch weitere Highlights wie Deal or no Deal oder Wer wird Millionär.

Fast zu jedem Thema gibt es Spielautomaten, die immer anders aufgebaut sind. Entweder locken sie mit Bonusaktionen wie Freispiele oder doppelte Gewinnausschüttung. Ab und an gibt es auch noch weitere Aktionen wo die Bonus-Aktionen erhöht werden und mal eben bis zu 30.000 € an Extra Gewinnen ausgeschüttet werden. Dafür müsst ihr aber einige Einschränkungen beachten und genau die Bonus Bedingungen lesen.

So gibt es bei manchen Spielen einen Mindesteinsatz von 0,50 € oder gar 1,00 € um an den Bonus Aktionen teilzunehmen. Auch Freispiele sind für Spieler immer interessant und lassen mit ein wenig Glück euer Guthaben noch oben preschen. Aber auch hier immer auf die Bedingungen achten – meistens muss euer gewonnenes Bonusgeld auch öfters umgesetzt werden um es am Ende endgültig auszahlen zu lassen. Online-Casinos dürfen natürlich auch kostenlos ausprobiert werden und können auch ohne Risiko gespielt werden – einfach nur so zum Zeitvertreib. Probiert es doch einfach mal aus. Wir wünschen euch viel Glück.