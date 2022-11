Am 19. September 2022 veröffentlichte ein Nutzer unter dem Namen „teapotuberhacker“ 90 Videos auf GTAForums, die nach seinen Angaben direkt aus frühen Builds von GTA 6 stammen. Die Videos verraten bereits einen großen Teil des Titels, indem sie bekannt machen, dass es diesmal eine weibliche Hauptfigur geben wird, sowie dass sich der allgemeine Ton der Geschichte ändern wird. Noch am selben Tag bestätigte Rockstar die Echtheit der Leaks und verkündete auf Twitter, dass man über die Veröffentlichung dieser sensiblen Daten enttäuscht sei, die Leaks aber keinen Einfluss auf die Entwicklung des Spiels hätten. Seit dem 24. September 2022 steht ein 17-jähriger Junge aus Großbritannien vor Gericht, weil er angeblich für den GTA 6-Leak verantwortlich sein soll. Der Junge soll ein Mitglied der Hackergruppe Lapsus$ sein. Diese Gruppe hat bereits Unternehmen wie Uber und Microsoft gehackt und mit diversen Leaks auf sich aufmerksam gemacht. Der angeklagte Junge hat jedoch auf unschuldig plädiert, weshalb noch nicht klar ist, wie sich der Fall in Zukunft entwickeln wird.

Was dieser Fall jedoch deutlich macht, ist, dass Leaks in der modernen Videospielindustrie eine große mediale Aufmerksamkeit erhalten und somit ein wichtiges Thema für Unternehmen wie auch für Spieler darstellen. Die Reaktion von Rockstar auf den Vorfall zeigt jedoch auch, dass viele Unternehmen die tatsächlichen Auswirkungen eines solchen Leaks nicht offenlegen. Dies macht es schwierig zu beurteilen, ob Leaks einen negativen oder positiven Effekt auf das Hobby vieler Gamer weltweit haben. In diesem Artikel sollen die verschiedenen Auswirkungen von Leaks in der Videospielindustrie betrachtet und gegeneinander abgewogen werden, um ein ganzheitliches Bild der Auswirkungen zu vermitteln. Dabei wird auch versucht, verschiedene Stimmen aus der Branche und von Spielern in den Artikel einzubeziehen.

Bevor wir jedoch auf die Auswirkungen von Leaks eingehen können, müssen wir zunächst klären, was ein Leak überhaupt ist. Nach dem Oxford Advanced American Dictionary beschreibt ein Leak „die Weitergabe geheimer Informationen an die Öffentlichkeit, z. B. durch Weitergabe an eine Zeitung“. Einfach ausgedrückt, beschreibt ein Leak im umgangssprachlichen Gebrauch die Veröffentlichung von Geheimnissen. In der Regel stehen die Informanten den Informationen und dem betreffenden Unternehmen nahe, so dass Leaks oft die Veröffentlichung von Geheimnissen aus internen Quellen sind.

Laut der Website IP Services Inc. können Leaks aus vielen verschiedenen Quellen stammen, was es oft schwierig macht, sie zurückzuverfolgen oder einer bestimmten Person zuzuordnen. Ein externer Ursprung wäre die veraltete Sicherheit, die es Hackern ermöglicht, unerwünschte Daten aus dem eigenen System zu stehlen. Auch menschliches Versagen trägt zu Datenleaks bei, zum Beispiel wenn veraltete Passwörter verwendet werden oder Mitarbeiter auf Betrügereien hereinfallen. Darüber hinaus kann auch Schadsoftware dazu führen, dass sich Hacker an den eigenen Daten bedienen. Aber auch böswillige Insider sind ein Grund für Leaks, zum Beispiel wenn Mitarbeiter Material zu ihrem eigenen Vorteil weitergeben oder Produkttester Inhalte zu früh preisgeben. Auch physischer Diebstahl kann zu Datenleaks führen, obwohl diese Art von Datenleaks immer noch eine Seltenheit ist.

In einem Zeitschriftenartikel von Business Horizons mit dem Titel „We’re leaking, and everything’s fine: How and why companies deliberately leak secrets“ (Wie und warum Unternehmen absichtlich Geheimnisse durchsickern lassen) geht davon aus, dass einige Unternehmen ihre Inhalte und Geheimnisse vorab selbst durchsickern lassen, um Feedback einzuholen oder um durch die Reaktion Änderungen am eigenen Produkt zu veranlassen. Allerdings müssen Unternehmen immer die Risiken gegen den Nutzen abwägen, denn es ist nicht immer eine gute Idee, die eigenen Daten im Internet öffentlich zugänglich zu machen, auch wenn man nicht direkt damit in Verbindung steht.

Ein modernes Beispiel für eine solche Art von „kontrolliertem“ Leak ist der 23. Oktober 2022. An diesem Tag wurde ein Leak veröffentlicht, das die ersten Informationen über das kommende Spiel von Quantic Dreams mit dem Namen Star Wars: Eclipse enthüllte. Nach Informationen des bekannten Leakers Tom Henderson und des Magazins Inside Gaming wurde das Leak vom Studio absichtlich an die Medien weitergegeben, um Mitarbeiter für das Projekt zu rekrutieren, das sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Das Problem für Quantic Dreams ist, dass sie derzeit aufgrund von sexuellen Übergriffen und dem Versenden von unethischen Bildern auf einer Büroparty zu wenig Mitarbeiter haben. Dieser Leak ist also eine Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen, die durch ihre Freude an Star Wars oder an der Idee in das Projekt involviert werden wollen.

Um direkt bei den Unternehmen zu bleiben: Die Geschichte der Leaks zeigt, dass viele Angriffe von außen kommen, während Leaks von innen eine Seltenheit sind. Im Jahr 2003 stahlen Hacker den Quellcode von Valve’s Half-Life 2. Während dies keine größeren Konsequenzen für das Unternehmen hatte, wurde CD Project Red nach dem Diebstahl der Quellcodes seiner Spiele The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 im Jahr 2021 von den Hackern erpresst, die Lösegeld für die Nichtfreigabe des Codes forderten. Im Jahr 2020 wurde das gesamte kommende Spieleprogramm von Capcom mit Hilfe von Ransomware gestohlen, die ebenfalls ein Lösegeld forderte, auf das Capcom nicht einging. Im Jahr 2020 wurde Nintendo Opfer eines Gigaleaks, durch den fast alle Dateien des japanischen Unternehmens offengelegt wurden. Ein weiteres bemerkenswerter Leak ist die Veröffentlichung des Quellcodes von Electronic Arts Frostbite Engine und dem Spiel FIFA 21 im Jahr 2021.

Bei all diesen Beispielen wird eines besonders deutlich: Leaks entstehen oft durch offene Sicherheitslücken und durch Hackerangriffe. Es gibt aber auch einen positiven Effekt, der aus Leaks resultiert und der in erster Linie den Unternehmen selbst zugute kommt. Durch ein Leak werden die Videospielstudios gezwungen, ihre eigenen Systeme sicherer zu machen und die eigene Software regelmäßig zu aktualisieren, was zu einer Wertsteigerung des Unternehmens führt. Obwohl dieser positive Effekt das Ergebnis eines negativen Angriffs mit Folgen ist, ist er für Unternehmen oft die einzige Möglichkeit, zu lernen, ihre eigenen Sicherheitsstandards im Auge zu behalten.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Studios durch ein Leak mehr Traffic sowie zusätzliche Follower in den sozialen Medien generieren. Gerade im Hinblick auf das Marketing des Unternehmens und das Erzeugen eines Hypes kann ein Leak zum möglichen Verkauf eines Spiels beitragen und Gamer mit ersten Eindrücken im Vorfeld inspirieren sowie Hoffnung auf kommende Sneak Peeks machen.

„Ich persönlich finde, dass Leaks eine positive Sache für die Spieler sind, da Informationen herauskommen, die man nicht erwartet hat und die der Publisher/Entwickler nicht direkt kontrollieren kann“, kommentierte einer der befragten Spieler, als wir ihn nach seiner Meinung zu Leaks fragten. Dies macht deutlich, dass Leaks für den Spieler den Vorteil haben, dass sie nicht von Marketern beeinflusst werden und somit echtes Rohmaterial darstellen. Außerdem schrieb er: „Als ein 30 Sekunden langer Gameplay-Leak von Elden Ring herauskam, habe ich ihn mir wiederholt angesehen und versucht, so viel wie möglich herauszufinden.“ So schaffen es Leaks, die Spieler dazu zu bringen, das Material aktiv zu erforschen und zu untersuchen.

Derselbe Spieler merkte an, dass „diese Leaks eine Community wieder aktivieren können, die vielleicht nicht mehr so aktiv ist, weil das letzte Spiel schon eine Weile her ist, und Diskussionen und Spekulationen anregen“. Interessanterweise sprach ein anderer befragter Spieler genau diesen Punkt an, stellte Leaks aber eher in den Kontext der Vermarktung eines Spiels. „Ich persönlich habe das Gefühl, dass vor allem kleinere Leaks in den meisten Fällen eher für Aufmerksamkeit sorgen“, schrieb uns der Spieler auf Discord. „Gerade bei Titeln wie GTA 6, wo die Fans eigentlich komplett außen vor gelassen werden, gab es immer wieder kleine Leaks, die sie „am Ball“ hielten.

Obwohl die beiden Spieler Leaks als etwas durchaus Positives sehen, zeigt der Kommentar des Spielers, dass es auf den Kontext ankommt, in dem Leaks auftreten. Zusätzlich zu den bereits zitierten Sätzen schrieb der zweite befragte Spieler: „Als Spieler muss ich sagen, dass mich Leaks nicht so sehr stören.“ Dieser Satz zeigt deutlich, dass die Auswirkungen nicht nur einseitig betrachtet werden können und von Person zu Person unterschiedlich sind.

Dennoch haben Leaks nicht nur positive Auswirkungen, sondern auch einige negative, die zeigen, dass Leaks sowohl den Spielern als auch den Studios schaden können. Informationen, die in der Videospielindustrie geleakt werden, stammen oft aus frühen Versionen der Spiele und können daher oft ein völlig anderes Spiel präsentieren. Zumal diese Unstimmigkeit zum aktuellen Stand des Spiels das eigentliche Erlebnis ruinieren und die Spieler enttäuschen kann, ist es doch das erste echte Gameplay eines Spiels mit anderen Mechaniken. Dieser Effekt kann sich auch ins Gegenteil verkehren, da durchgesickerte Bilder zu Enttäuschungen bei den Fans führen können, wenn das eigentliche Spiel nichts mit den gezeigten Inhalten zu tun hat, was es schwierig macht, die Spieler für den kommenden Titel zu begeistern.

Games-Mag-Chefredakteur Markus war ebenfalls dieser Meinung und schrieb uns in einer Antwort: „Leaks lösen auch automatisch Shitstorms aus, denn dann wird meist schon gemeckert, wie katastrophal die Grafik ist oder andere Dinge werden zerpflückt.“ Das zeigt, dass enttäuschte Fans ihren Frust oft sichtbar zum Ausdruck bringen, was zu Zweifeln oder Problemen in der Entwicklung seitens der Entwickler führen kann. „Aber man darf nicht vergessen, dass es sich nicht um Spiele im Endstadium handelt, sondern um Spiele in der Entwicklung“, sagte er und bekräftigte den Punkt, dass Studios das Problem haben, eine alte Version durch einen Leak rechtfertigen zu müssen.

Travis O’Brien, Entwickler des Indie-Spiels Robo Legend, kommentierte ebenfalls unsere Anfrage und schrieb: „Es ist definitiv ein Problem, wenn die Leute sich Hoffnungen auf bestimmte Funktionen machen, die möglicherweise gestrichen werden, oder sich Sorgen machen, dass ein Spiel aufgrund von geleakten Informationen schlecht sein wird.“ Als Entwickler ist Travis besorgt über die Auswirkungen, die Leaks auf seine eigenen Spiele sowie auf die Spiele seiner Kollegen haben könnten. Andererseits versteht er auch die Spieler und fährt deshalb fort: „Ich verstehe, warum die Leute sich durchgesickerte Informationen über ihre Lieblingsspielserie oder ihr Lieblingsstudio ansehen wollen. Spieler sind leidenschaftlich über ihre Spiele und wollen so viel wie möglich über sie wissen.“ Das zeigt, dass auch Entwickler die positiven Seiten für die Spieler kennen und bis zu einem gewissen Punkt verstehen können. Trotzdem macht er auch deutlich, dass „Spieleentwicklung ein schwieriger Prozess ist und es für alle das Beste ist, wenn die Entwickler die volle Kontrolle darüber haben, wie sie Informationen über ihre Spiele veröffentlichen.“

Glaubt man einem Artikel von Wojciech Hardy, so könnten Spieler aufgrund des Materials, das sie gesehen haben, eher dazu neigen, ein Spiel illegal herunterzuladen, da sie den Inhalt bereits kennen und nicht den vollen Preis für einen Kauf ausgeben wollen. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass sich der Artikel auf Filme und nicht auf Videospiele bezieht. Mit den gefundenen Ergebnissen und dem Fokus auf Unterhaltung ist diese Annahme nicht weit von der Wahrheit entfernt und könnte fatale Folgen für die Videospielindustrie haben.

In einem alten Tumblr-Beitrag von Ask a Game Dev heißt es außerdem, dass die Auswirkungen eines Leaks zwar oft vom Umfang der Informationen abhängen, die tatsächlichen Auswirkungen aber in der Regel einen negativen Einfluss auf das Studio haben. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Auswirkungen können die Entwickler des Studios Todesdrohungen von Spielern erhalten, die mit dem Titel oder sogar neuen Features unzufrieden sind und versuchen, ihren Unmut auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen. Es sollte nicht unterschätzt werden, dass solche Drohungen oder auch das harsche Feedback von Fans zu psychischen Problemen bei allen Beteiligten führen und auch die Entwicklung erheblich behindern können. Da es sich hier um einen Tumblr-Beitrag handelt, sollten die Informationen mit Vorsicht genossen werden, auch wenn die genannten Punkte definitiv wahr sind.

Um auf die Leaks von GTA 6 zurückzukommen, können wir auf den GTA-Foren, wo die Leaks ursprünglich veröffentlicht wurden, die direkten Auswirkungen auf den eingangs erwähnten Fall aufzeigen. Schauen wir uns die GTAForen an, können wir die Leaks nicht mehr finden. Anstelle der früheren Videos sehen wir am Anfang des Forums den Schriftzug „all copyrighted/sensitive media, code and links have been removed and this topic has been locked“, gepostet von einem Moderator namens uNi, der vermitteln soll, dass diese Art der Veröffentlichung gegen die allgemeinen Richtlinien verstößt. Außerdem heißt es: „Bitte posten Sie keine urheberrechtlich geschützten oder sensiblen Medien oder Codes in anderen Themen, auch nicht über externe Links“, was ein weiterer Hinweis darauf ist, dass solches Material auf GTAForen nicht erlaubt ist. Kein Wunder, schließlich versuchen Unternehmen wie Rockstar, Leaks so gut wie möglich zu verhindern, damit die Spieler keine ungewollten Informationen im Voraus erhalten.

In den Kommentaren sind sich die Leute ziemlich uneinig, wobei einige den Leaks glauben und andere die Glaubwürdigkeit der Videos anzweifeln. Ein Benutzer namens „newmaker“ kommentierte zum Beispiel Folgendes:

„Es gibt einige Clips, die wie GTA V aussehen und Assets und Animationen mit einem zufälligen Charakter zeigen, aber später zeigen sie Clips mit viel raffinierteren Animationen an Orten, die eindeutig NICHT nur Los Santos sind und tatsächlich wie einige Pre-Alpha Vice City-ähnliche Orte aussehen. Allerdings zeigt keiner der Clips etwas, das eine einzelne Person nicht selbst produzieren und fälschen könnte, und es sind alles kurze, seltsame Clips, die eigentlich nichts zeigen, was episch aussieht oder an dem ein ganzes Studio wie Rockstar arbeiten würde, zumindest in den 8 oder 9, die ich bisher überflogen habe.“

Interessanterweise antwortet „teapotuberhacker“ auf diese Reaktion, „diese Videos wurden von Slack (Mitarbeiterkommunikation) heruntergeladen.“ Wir können also davon ausgehen, dass der Leaker ein Angestellter von Rockstar ist, auch wenn diese Tatsache nicht bestätigt ist und daher nur eine Vermutung darstellt. Diese Leaks zeigen also, dass Rockstar definitiv eine Auswirkung bemerkt hat, auch wenn sie sich nicht direkt auf die Entwicklung ausgewirkt hat. Denn was keine Auswirkung hat, muss auch nicht aus dem Internet entfernt werden.