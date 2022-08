Die jährliche Amazon Gaming Week ist zurück und bietet ab heute bis zum 9. September um 23:59 Uhr mehr als eine Woche voller besonderer Angebote in den Bereichen Games, Hardware, Gaming-Zubehör, In-Game-Inhalte und vielen mehr. Gamer können sich während der Amazon Gaming Week auf reduzierte Spiele freuen, darunter New World (50% auf die Standard Edition und Deluxe Edition) sowie Lost Ark (10% auf das Starter Pack).

Außerdem gibt es Twitch Drops für alle, die Lost Ark oder New World streamen oder zusehen. In New World wartet der The Scoundrel’s Fancy Apparel-Skin, in Lost Ark das Maharaka Sombrero- und Blessed Egg & Shard-Set. Amazon Gaming Week ist die perfekte Gelegenheit, sich neues Gaming-Zubehör zuzulegen. Keyboards, Headsets, Mäuse und Streamer-Cams von Marken wie Razer, Logitech, Acer und Corsair sind vergünstigt erhältlich. Hunderte an Deals gibt es unter www.amazon.de/gamingweek.

Zur Feier der Gaming Week verschenkt Amazon Music drei Monate kostenlose Mitgliedschaft bei Amazon Music Unlimited. Neukunden haben bis zum 6. September um 23:59 Uhr (Geschäftsbedingungen sind zu beachten) die Chance, sich das Angebot zu sichern. Bei Audible gibt es zudem ausgewählte Inhalte und Sammlungen mit Gaming-Bezug. Alle Angebote sind unter www.amazon.de/gamingweek einsehbar. Während der Amazon Gaming Week gibt Alexa als Antwort auf die Frage “Alexa, was spielst du heute?” jeden Tag eine neue Spielbeschreibung oder einen humorvollen Kommentar zum Besten. Eine Übersicht aller Deals gibt es unter www.amazon.de/gamingweek. Die Amazon Gaming Week läuft ab sofort bis zum 9. September 9 um 23:59 Uhr.

*Mit einem Klick auf die Links unterstützt ihr uns um unsere Serverkosten zu bezahlen – vielen lieben Dank dafür.