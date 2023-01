Die Abstimmung für das Team of the Year (TOTY) von EA SPORTS FIFA 23 ist angelaufen. Ab sofort können Fans HIER bis Dienstag, den 17. Januar um 8:59 Uhr für die Spieler abstimmen, die ihrer Meinung nach in der diesjährigen TOTY-Elf stehen sollten. Egal ob Spieler:innen als Premier-League-Fan die Power von Spielern wie Erling Haaland mögen oder als Ligue-1-Fan eher die Skills von Kylian Mbappé bevorzugen: Jetzt können sie entscheiden, wer die Allerbesten sind und in FIFA 23 mit einem TOTY-Upgrade belohnt werden sollen.

Die offizielle Team-of-the-Year-Aufstellung wird am 19. Januar 2023 bekanntgegeben. Ab 2. Februar hält das Team of the Year auch Einzug in FIFA Mobile. Die neuesten Infos zu FIFA Mobile und Download-Optionen für iOS und Android gibt es auf: https://www.ea.com/de-de/games/fifa/fifa-mobile.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und ist weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @eafussball (Hashtag: #FIFA23) gefolgt werden. Weitere Informationen zu EA SPORTS FIFA, inklusive News, Videos, Blogs, Foren und Spiel-Apps gibt es unter www.easportsfussball.de.