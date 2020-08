Spielen kann sich als ein teures Hobby erweisen und somit ist es gut, wenn es die Möglichkeit gibt, kostenlos spielen zu können. Dabei muss niemand meinen, dass die gratis Games langweilig sind oder keinen Spielspaß bieten – ganz im Gegenteil. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten kostenlosen Spielspaß inklusive Spannung zu genießen.

Kostenlosen Casino Spielspaß genießen

Viele verbinden Casino Spiele grundsätzlich mit dem Einsatz von Geld, egal ob es sich um Slots handelt, das Roulette Spiel, Blackjack oder Poker. Vor allem das Roulette spielen kostenlos ohne Anmeldung erfreut sich einer großen Begeisterung. Dabei wird nicht nur das Standard-Roulette angeboten, sondern ebenfalls viele andere Varianten.

Nicht nur zum Spaß und zum Zeitvertreib bietet sich das gratis Roulette spielen an, sondern auch als auf Vorbereitung auf das Echtgeldspiel in einem online Casino. Hin und wieder kann es sogar vorkommen, dass ein „Goldener Jeton“ vergeben wird, der es ermöglicht, Roulette kostenlos zu spielen, aber dennoch Echtgeld zu gewinnen. Sicherlich ermöglichst selbst ein Roulette-Einzahlungsbonus das Roulette kostenlos spielen, denn dieser gewährt Extra-Geld, womit die eigene Einzahlung erhöht wird. Zusätzliche Eckdaten zum kostenlosen Roulette Spielen gibt es hier.

Doch für viele ist das Casino Spiel nichts und wünschen sich mehr Action. Für den Fall hier einmal die fünf beliebtesten Games.

Kostenlose Alternativen zu den 60-Euro Games: Die Top 5

Kommen wir zu weiteren alternativen, wenn es um kostenlosen Spielspaß geht. In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass die sogenannten Free-to-Play Games schon lange nicht mehr als Hobbyproduktionen bezeichnet werden dürfen. Sondern diese Games können easy mit den kostenpflichtigen Spielen in Hinsicht auf Qualität und Spielspaß mithalten.

Somit müssen gute Spiele nicht immer teuer sein bzw. nicht immer etwas kosten. Allerdings muss erwähnt werden, dass in einigen der Games Mikrotransaktionen auf die Spieler warten, die allerdings optional sind. In den Top vier sind die Pay-to-Win-Spiele komplett außen vorgelassen worden. Es gibt viele Genre und somit dürfte für jeden das Passende dabei sein. Also für alle die dem Casino Spiel und dem gratis Roulette spielen nichts abgewinnen können: Gaming-Mäuse in die Hände und los geht es mit den Free Games!

1. Fortnite – Battle Royal

Geht es um die beliebtesten Spiele 2020, dann darf Fortnite nicht fehlen. Das Game ist komplett kostenlos – zumindest der Battle Royale-Modus. Insgesamt werden 100 Spieler auf eine Karte geworfen, die dann gegeneinander ums Überleben kämpfen. Damit das gelingt, müssen Waffen, Munition und Ressourcen gesammelt werden.

2. DotA 2

Dabei handelt es sich um den Nachfolger der beliebten Warcraft 3 Map-Mod DotA. In fünf-gegen-fünf Gefechten treten hier die Spieler mit einer Vielzahl verschiedener Helden gegeneinander an. Das Ziel des Spiels: In die gegnerische Basis einzudringen, um das Hauptgebäude zu zerstören. Damit das erreicht wird, muss Gold verdient werden. Das funktioniert, indem gegnerische Helden oder Monster getötet werden, womit die eigene Ausrüstung verbessert wird.

3. League of Legends

LoL spielt im gleichen Genre wie DotA und auch das Spielprinzip gleicht sich. Allerdings ist dieses Game etwas einsteigerfreundlicher und zeigt sich mit einer guten Comicgrafik. Zudem können die Spieler aus einem ständig wachsenden Kontingent Helden auswählen, die dem eigenen Spielstile entsprechen. Daher ist League of Legends für Einsteiger bestens geeignet. Allerdings kann die Community hier etwas toxisch sein, ebenso wie bei DotA und daher sollte jeder Spieler eher über ein dickes Fell verfügen.

4. Hearthstone

Das Sammelkartenspiel aus dem Hause Blizzard ist eigentlich kein kostenloses Game. Denn hier werden wie bei diesen Spielen üblich, Kartenpakete für Echtgeld gekauft. Allerdings ist es auch möglich, mit In-Game-Gold zu bezahlen, das durch das Spielen verdient wird. Sicherlich dauert es so länger, eine Sammlung zu vervollständigen, aber das Spiel selbst macht Spaß. Darüber hinaus veröffentlicht Blizzard ständig neue Erweiterungen mit Karten, womit frischer Wind ins Spiel kommt.

5. EVE online

Für alle die auf der Suche nach einem der größten und komplexesten online Rollenspiele sind, ist EVE online genau das richtige. Das Beste daran ist, dass es kostenlos ist. Hier starten die Spieler in den Weltraum und sind umgeben von rund 8000 Sternen-Systemen, die es gilt zu erkunden. Dabei entscheiden die Spieler, ob sie als Händler, Handwerker, Pirat, Söldner oder einem der anderen zahlreichen Berufe den Weg beschreiten. EVE online ist so umfangreich, dass es hier einfach den Rahmen sprengen würde, diese auch nur anzureißen. Daher ist es besser, wenn es ganz einfach einmal selbst getestet wird.

Fazit: Spiele jetzt gratis deine Lieblingsgames

Dies ist nur eine winzige Auswahl der besten und beliebten Spiele. Neben diese gibt es noch viele mehr, wie bspw. Doki Doki Literature Club, bei dem sich die Spieler regelmäßig mit süßen japanischen Mädchen mit Kulleraugen unterhalten oder kleine Rätsel löst. Auch Brawlhalla ist ein interessantes Game, das im Stil von super Smash Bros. entwickelt wurde.