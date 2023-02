Egal, ob Sie auf der Suche nach einem brandneuen iPhone 14 sind oder mit dem iPhone 14 max Pro groß herauskommen wollen, werfen Sie Ihr altes Telefon nach dem Upgrade nicht einfach in eine Schublade. iphone verkaufen! Es wird wertvoller sein als alles andere. Was sollten Sie wissen, bevor Sie ein iPhone verkaufen? Weiter lesen!

Tipps, um einen hohen Verkaufspreis zu erzielen:

Wenn Sie den besten Wiederverkaufswert für Ihr altes Telefon wünschen, sollten Sie ihn unbedingt sehen. Kaufen Sie eine gute Hülle und nehmen Sie eine Displayschutzfolie mit. Sie sorgen dafür, dass Ihr Gerät wie neu aussieht, was der beste Weg ist, um sicherzustellen, dass Sie beim Verkauf Ihres iPhones das größtmögliche Geld verdienen. Kaufen Sie immer ein entsperrtes Telefon. Dies gibt Ihnen nicht nur die Freiheit, den Spediteur zu wechseln; Sie werden viel dafür bekommen, wenn Sie es handeln.

Das Letzte, was Sie tun müssen, bevor Sie bares Geld in der Tasche haben, ist, alle Ihre Daten mit iCloud zu sichern. Stellen Sie sicher, dass Sie die Option zum Sichern Ihrer Texte aktivieren, damit iCloud Ihre Textinhalte verstaut, die manchmal Fotos und Videos enthalten, die Sie nicht in Ihrer Kamerarolle gespeichert haben.

Am vorteilhaftesten für Pristine iPhones:

Sie können Ihr iPhone nur verkaufen, wenn es in gutem Zustand, voll funktionsfähig und unbeschädigt ist.Sofern Ihr Telefon in gutem Zustand ist und Sie bereit sind, sich ein wenig Mühe zu geben, erzielen Sie hier den größten Gewinn für Ihr altes Telefon.Derzeit kostet ein iPhone 13 mit 128 GB etwa 630 Euro. Ein iPhone 12 liegt irgendwo zwischen 450 und 540 Euro, abhängig von der Speicherkapazität und Form.

Am vorteilhaftesten für direktes Bargeld:

Es gibt viele Plattformen, auf denen Sie iPhones verkaufen können. Zu diesem Zweck erstellen Sie ein Online-Formular und beantworten ein paar Fragen zu Ihrem Telefon – ob es funktioniert, mit welchem Netzbetreiber es verbunden ist und ob es einen kosmetischen Schaden gibt. Auf Basis Ihrer Antworten erhalten Sie dann ein Angebot. Danach muss ein ganzes Verfahren befolgt werden, um iPhones zu verkaufen, und Sie können Ihr Geld in der Hand haben.

Am vorteilhaftesten für ein kaputtes iPhone:

Wenn Ihr iPhone zerstört ist oder der Akku keine Ladung mehr hält, was dann? Du wirst es trotzdem verkaufen. Von den Diensten im Einsendestil bieten verschiedene Plattformen das meiste für zerstörte Geräte. Ihnen wurden etwa 80 Euro für ein iPhone 11 angeboten, das sich noch nicht einschalten lässt. Ein werkseitig entsperrtes iPhone 11 Pro Max mit 256 GB, das beschädigt wurde, kann Ihnen 350 Euro einbringen, was besser ist als nichts.

Der bequemste Weg, ein iPhone zu verkaufen:

Das Trade-In-Programm von Apple bietet nicht immer die günstigsten Preise; Wenn Sie ein brandneues iPhone kaufen, wird Apple Ihr Guthaben umgehend auf das brandneue Gerät anwenden. Apple zahlt den höchsten Euro nur für absolut makellose Telefone. Wir schlagen es nicht vor, und einfach, wenn Sie die Art von Person sind, die im Wesentlichen jedes Jahr auf ein neues iPhone aufrüstet, können Sie ein paar Euro sparen, indem Sie die iPhone-Upgrade-Plattform von Apple nutzen. Wenn Sie also iPhones verkaufen möchten, können Sie zu diesem Zweck verschiedene Plattformen in Betracht ziehen.