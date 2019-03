Capcom veröffentlicht einen neuen Trailer, der die Story der Devil May Cry Serie noch mal kurz zusammenfasst.

Pünktlich vor der Erscheinung von Devil May Cry 5 gibt es ein Trailer, der sich auf die Story bezieht. Zugegeben Ereignisse von Devil May Cry sind nicht so kompliziert wie in anderen Spielen. Neulinge die Devil May Cry 5 spielen, freuen sich bestimmt über eine kurze Zusammenfassung der Serie.

Devil May Cry 5 erscheint am 8.März 2019 für Xbox One, Playstation 4 und PC.