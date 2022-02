Ihr seid Fans alter Retroklänge und ihr wollt eure Musik auf eurem Super Nintendo Entertainment System (SNES) abspielen? Dann hat Strictly Limited Games jetzt genau das Richtige für euch! Der deutsche Publisher bringt mit Technoptimistic und The Cult of Remute zwei Alben des Techno-Musikers und DJ Remute auf Retro Cartridges auf den Markt. Zusätzlich wird es eine limitierte Ausgabe geben, die neben der physischen Version der Catridges auch eine Menge verschiedener Extras mitbringt. Die Vorbestellung beider Catridges beginnt am 20. Februar auf der offiziellen Website von Strictly Limited Games.

Hier gibt es den Trailer:

Über Remute:

Remute ist ein deutscher Musikkünstler und DJ, der vor allem im Techno-Genre bekannt ist. Im Jahr 2008 gründete er auch sein eigenes Musiklabel mit dem gleichen Namen “Remute”. Im Laufe seiner DJ-Karriere trat er in mehreren bekannten Clubs im ganzen Land auf. Das Besondere an seiner Musik: Als begeisterter Retro-Game-Fan begann er, seine bemerkenswerten Werke auf ebenso bemerkenswerten Formaten wie Disketten und Retro-Konsolen-Cartridges zu veröffentlichen – und verband so futuristischen Sound mit nostalgischem Retro-Charme.

Über die Catridges:

Technoptimistic ist ein erstaunliches Techno-Cartridge-Album, das mit der klassischen 16-Bit-Konsole Sega Mega Drive / Sega Genesis kompatibel ist. Es enthält 16 einzigartige Tracks (von denen zwei QR-Code-Bonustracks sind) mit einer breiten Palette von verschiedenen Stimmungen zu genießen.

“Die Maschinen arbeiten für uns. Wir programmieren, sie führen aus. Technologie hilft uns bei unangenehmen Aufgaben, lässt uns abenteuerliche Dinge tun und kann uns sogar heilen, wenn wir krank sind. Wenn wir eine positive Einstellung zur Technik haben, wird sie unseren Geist bereichern und uns an ferne Orte bringen. Deshalb bin ich TECHNOPTIMISTISCH.” – Bemerkung

Das Technoptimistic Retro Music Album wird für 54,99 € erhältlich sein, ist auf 1.999 Exemplare limitiert und enthält Folgendes:

Technoptimistic auf einer Kassette, die mit Sega Mega Drive / Sega Genesis kompatibel ist

Das Album auf CD, einschließlich des exklusiven Bonustracks “Volatile”.

Ein wendbares Poster

Eine vom Künstler handsignierte Autogrammkarte

Ein wunderschönes Raumschiff-Papierhandwerk

Ein Handbuch

The Cult of Remute ist das 10. Musikalbum des talentierten Techno-Künstlers und enthält 18 Tracks (zwei davon sind QR-Code-Bonustracks). Fans können sich auf herausragende Techno-Beats auf einer mit dem SNES® kompatiblen Cartridge freuen!

Das Cult of Remute Retro Music Album wird für 54,99 € erhältlich sein und ist auf 1.499 Exemplare limitiert:

The Cult of Remute auf einer mit dem SNES® kompatiblen Kassette

Das Album auf CD, einschließlich des exklusiven Bonustracks “Morbid”.

Ein großes Poster (Din A2)

Eine vom Künstler handsignierte Autogrammkarte

Eine spezielle Lentikularkarte

Ein Handbuch

Über Strictly Limited Games:

Strictly Limited Games ist ein deutscher Publisher mit Sitz in der Nähe von Stuttgart, der sich darauf spezialisiert hat, eine kuratierte Auswahl an digitalen Download-Only-Spielen in exklusiven physischen Sammlerausgaben für PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Unternehmen wurde 2017 von Dennis Mendel, einem ehemaligen Wissenschaftler für Game Studies und Berater am Fraunhofer Institut, und Benedict Braitsch gegründet. Beide leidenschaftliche Sammler mit einer kombinierten Sammlung von über 7.000 digitalen und physischen Spielen für alle Konsolengenerationen, wollen sie einen Gegenpol zum aktuellen Trend der reinen Digitalveröffentlichungen bilden. Alle Sammlereditionen sind exklusiv im Online-Shop von Strictly Limited Games erhältlich: www.strictlylimitedgames.com.