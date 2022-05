YouTube Deutschland ist sein eigenes Ökosystem und hat neben guten Seiten auch einige Schattenseiten. Was in diesem Kontext aber auch erwähnt werden muss, ist die Gaming-Szene, welche sich auf YouTube im deutschen Bereich gebildet hat. Im neusten Podcast werfen wir einen Blick auf deutsche Gaming YouTuber und ihre Entwicklung. Weiterhin schaue ich mir mit unserer Gästin Michele auch die Entwicklung des Feldes an und tauche tiefe in unsere liebsten Erinnerungen ein. Neben YouTubern wie Gronkh, GommeHD, LeFloid oder Corrupted, kommen wir auch auf Events, wie VARO oder TubeClash zu sprechen, wobei hier der Gaming-Aspekt im Vordergrund steht. Für weitere Inhalte schaut doch aber am besten selbst im Podcast vorbei!

Hier könnt ihr euch das Gespräch in voller Länge auf YouTube ansehen:

Weiterhin ist das Gespräch auch auf Spotify verfügbar: