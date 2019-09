Der Twin-Stick-Shooter Space Cows kommt heute für Nintendo Switch und PC auf den Markt!

All In! Games und Happy Corruption freuen sich bekannt zu geben, dass Space Cows heute Premiere feiert. Schnapp dir einen Pümpel und bekämpfe Muhtanten in der Schwerelosigkeit auf PC und Nintendo Switch!

Space Cows ist ein kitschiger Twin-Stick-Shooter mit zu Waffen modifizierten Pümpeln und intensiven Kämpfen. Schieße, stoße und wackle in Schwerelosigkeit, um Kühe zu retten und Rache an einer bösen Cow-poration zu üben. Du spielst als Kuhfarmer, Best Regards, der kürzlich seine Lieblingskuh gestohlen und zu einer von Muhtanten befallenen Raumstation transportiert hat. Fliege nackt in der Schwerelosigkeit, bewaffnet nur mit einem Laserpümpel und getrieben vom Durst nach Rache!Kernfeatures: