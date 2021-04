Der Kampf um die Wahrheit beginnt!

Der Detektiv-Thriller Judgment von SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Google Stadia erhältlich.

Judgment, schon bei der Veröffentlichung auf der PlayStation 4 im Jahr 2019 von Kritikern hochgelobt, wurde für Next-Gen-Plattformen überarbeitet und ist das Debüt der Serie auf Xbox und Stadia. Auf allen Plattformen wurden die Vorteile der neuen Hardware genutzt, wodurch der Titel durch verfeinerte Grafik mit 60 Bildern pro Sekunde sowie kürzeren Ladezeiten glänzt.

Die Remastered-Edition des düsteren Noir-Krimis voller mörderischer Geheimnisse enthält sämtliche bereits veröffentlichte Zusatzinhalte inklusive Drohnen-Komponenten, Heilungs-Items, Deko-Gegenstände für die Yagami Detective Agency und mehr.

Zusätzlich hat das Studio eine Webseite gestartet, auf der ein Countdown bis zum Judgment Day läuft. Bei diesem digitalen Event werden die Spieler dann mit informellen Updates zu Judgment versorgt. Die Website ist auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Japanisch verfügbar.

Judgment stammt von dem Team hinter der von Kritikern hochgelobten und weltweit erfolgreichen Yakuza-Videospielserie. Spieler schlüpfen in die Rolle von Takayuki Yagami, einem in Ungnade gefallenen Anwalt, der nun als hartgesottener Privatdetektiv ermittelt, und müssen das Geheimnis hinter einer grausamen Mordserie aufdecken. Gemeinsam mit seinem Partner, dem Ex-Yakuza-Mitglied Masaharu Kaito, muss sich Yagami den Weg durch den kriminellen Untergrund von Kamurocho bahnen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen – so schmerzhaft sie auch sein mag.

Nun liegt es an den Spielern, die Gegner in action-geladenen Kämpfen mit stylishen Kampfsportarten auszuschalten, den Bewohnern der Stadt mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und den Fall zu lösen. Judgment legt den Schwerpunkt auf investigatives Gameplay, die Verfolgung von Verdächtigen und die Entdeckung von Hinweisen, während Yagami in einer Welt voller Korruption auf dem schmalen Grat der Gerechtigkeit wandelt. Dank der dramatischen Geschichte, filmreifen Kämpfen und denkwürdigen Charakteren, wird Judgment alle angehenden Privatdetektive auf Trab halten.