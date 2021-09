Depot’s Game Releasedatum bestätigt

Rogue-likes sollten jedem Gamer heutzutage ein Begriff sein. Es spielt keine Rolle ob Hades, The Binding of Isaac oder Spelunky, jeder verbindet etwas mit dem Genre. Nun wirft Konfa Games sein ganz eigenes Rogue-like in das Getümmel der Konkurrenz. Despot’s Game ist hierbei eine Mischung aus Rogue-like Taktik und Auto-Battler mit asynchronem Multiplayer. Baut eine Armee von winzigen Menschen auf und opfert sie, um durch Feinde… und andere Spieler zu hetzen!

Auf dem tinyBuild Connect-Event bestätigte der Publisher nun das Releasedatum. So erscheint Depot’s Game für den PC am 14. Oktober 2021. Es gilt zu beachten, dass das Spiel dann erst im Early Access erscheinen wird und sich somit immer noch in Entwicklung befindet.