Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – Release steht fest!

Auf dem Summer of Gaming 2021 bekamen wir neben Informationen zu großen Marken, auch einen First Look zur Videospiele-Adaption von Demon Slayer. Das Spiel hört auf den langen Titel Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles und wird von CyberConnect2 entwickelt. Diese haben mit den Naruto und Dragon Ball Spielen gezeigt, dass sie Animes als Videospiel umsetzen können. Obwohl das Spiel schon länger angekündigt war, steht jetzt der Release für den Westen fest.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles erscheint am 15. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und den PC. Beim Kauf der Digital Deluxe-Edition habt ihr zudem die Möglichkeit, das Spiel bereits am 13. Oktober 2021 zu spielen.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba gehört derzeit zu den beliebtesten Manga-Reihen und begeistert auch mit einer Anime-Adaption Menschen auf der gesamten Welt. Während in anderen Ländern bereits der Film Demon Slayer the Movie: Mugen Train erfolgreich anlief, können sich deutsche Fans nach der Kino-Eröffnung nun auch hierzulande auf den Film zum Franchise freuen. Ob das Spiel genauso Wellen schlagen wird, ist bisher noch nicht abzusehen.

Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles: