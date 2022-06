Erst kürzlich berichteten wir euch darüber, dass Robo Legend das erste Spiel des Indie Studios Little Neuron LLC wird. Nun kündigte der Entwickler aus Pennsylvania an, dass eine Demo zum Twin-Stick Shooter ab sofort auf Steam verfügbar ist. Wie üblich bei solchen Demos ist auch diese komplett kostenlos und kann direkt auf der jeweiligen Steam-Seite ohne zusätzliche Kosten erworben werden. Bei Interesse könnt ihr mit einem Download definitiv nichts falsch machen!

Mehr zum Spiel:

Spiele als Robo, ein Söldnerroboter, der auf mysteriöse Weise entführt wurde, um Gear Town zu helfen. Während deines Abenteuers triffst du Entscheidungen, um Gear Town zu retten und der lang ersehnte Held zu werden, oder du entscheidest dich, sein absoluter Herr zu werden. Kämpfe dich durch die Horden von bösen Robotern, die von VoidBot eingesetzt werden. Bereise die vielfältigen Umgebungen der Welt und verbessere deine Waffen und Ausrüstung. Schwimme durch Sümpfe, erkunde Dungeons, fahre auf Eis, löse Rätsel und Minispiele, überlebe in der Einöde und stelle dich vielen Herausforderungen. Deine Entscheidungen bestimmen dein Schicksal und das Schicksal von Gear Town. Bringe Ruhe in die Stadt oder übernimm die Kontrolle über sie. In Gear Town bist du bereit, den exzentrischsten Robotern zu folgen und Quests zu erfüllen, um ihnen zu helfen – oder auch nicht.

Über Little Neuron:

Little Neuron wurde 2021 von Travis O’Brien gegründet und ist ein unabhängiges Videospielstudio mit Sitz an der Ostküste der Vereinigten Staaten (Allentown, PA), dessen erstes Spiel Robo Legend für Herbst 2022 auf Steam erwartet wird.