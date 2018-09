Death Stranding – TGS-Trailer veröffentlicht

Auf der diesjährigen Tokyo Game Show hat Hideo Kojima endlich ein neues Video zu Death Stranding veröffentlicht. Darin sehen wir erstmals den von Troy Baker gespielten Antagonisten.

Der Auftritt der Entwickler-Legende Hideo Kojima wurde mit enormer Spannung erwartet. Doch Kojima wäre nicht Kojima, wenn er den gigantischen Erwartungen nicht gerecht geworden wäre. Er zeigte den Mengen einen neuen Trailer zu seinem Blockbuster-Projekt Death Stranding. Im Video sehen wir wieder den Charakter von Norman Reedus, dieses Mal scheint er allerdings auf einen Gegner zu treffen. Den “Mann mit der goldenen Maske”. Dieser taucht urplötzlich auf, beschwört ein fies aussehendes Biest und verschwindet ebenso schnell, wie er aufgetaucht war.

Death Stranding trumpft mit Star-Ensemble

Den Mann mit der goldenen Maske verkörpert im Englischen übrigens Troy Baker. Dieser hat ebenfalls eine Art Legenden-Status inne. Bekannt ist er unter anderem für seine Sprechrollen in The Last of Us (Joelle), BioShock Infinite (Booker DeWitt) und Far Cry 4 (Pagan Min). Dabei reiht sich Baker einem hochkarätigen Cast an, der bislang aus Norman Reedus, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux und Lindsay Wagner besteht.

Um was es in Death Stranding letztendlich geht oder wie das eigentliche Gameplay aussehen wird, wissen wir allerdings immer noch nicht.