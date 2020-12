Death Stranding bekommt exklusives PC Cyberpunk 2077 Update

Death Stranding von Kojima Productions wird auch einem Jahr immer noch regelmäßig mit Updates versorgt. Na ja, diese Aussage ist nur halb richtig. Das neue Update für Death Stranding kommt nämlich exklusiv für die PC Version, die erst im Juli 2020 erschien. Auch wenn PlayStation Besitzer nicht in den Genuss der neuen Inhalte kommen, so trumpft das neuest Update für Kojimas Paket Simulator mit vielen neuen Inhalten. Das Besondere am Update, ist die Kooperation mit Cyberpunk 2077, die vieles aus Night City in das apokalyptische Amerika einbringt.

So fügt das neueste Update eine Hacking-Funktion ins Spiel ein. Mit dieser neuen Spielmechanik, ist es möglich, die Sensoren eines MULEs zu hacken oder verschiedene Fahrzeuge zu kurz zuschließen. Außerdem gibt es folgende neue Inhalte: den Cyberpunk 2077-Threewheeler, eine Prothese von Johnny Silverhand, neue Hologramme und viele neue Kleidungsstücke, inklusive der Sonnenbrille von Johnny Silverhand persönlich. Jetzt sollten wir nur noch die Frage klären, wann das Update erscheint: Ihr könnt euch das neuste Update für Death Stranding direkt herunterladen.

Hier ist der offizielle Trailer zum Update: