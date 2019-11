Koei Tecmo kündigt den nächsten DLC Charakter an. Rachel, aus der Ninja Gaiden Serie, ist die nächste Kämpferin in Dead or Alive 6.

Team Ninja zeigt den neusten Charakter in einem Trailer. Rachel war auch schon in Dead or Alive 5 dabei und kommt jetzt auch zur Fortsetzung. Neben Rachel kommen noch neue Kostüme, in Form von Trainings Outfits, ins Spiel.

Noch ist kein Erscheinungstermin bekannt für die DLC Kämpferin.

Dead or Alive 6 ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4 und PC.