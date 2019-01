Dead or Alive 6 – neues Video gibt Überblick

Koei Tecmo veröffentlicht einen neuen Trailer, der einen Überblick über das Kampfsystem gibt.

Schere, Stein, Papier Fighting game Edition! So oder so ähnlich kann man das System beschreiben. In dem Video bekommen wir einen Einblick in das „Triangle“ System: Holds besiegen Strikes, Throws besiegen Holds und Strikes besiegen Throws. Hört sich einfach an, aber man muss bedenken, dass man für die Holds ein gutes Timing drauf haben muss.

Dead or Alive 6 wurde kürzlich verschoben vom 15. Februar auf den 1. März

Dead or Alive 6 erscheint am 1. März für Xbox One, Playstation 4 und PC