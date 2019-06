Dead or Alive 6 – Neue DLC Kämpferinnen

Koei Tecmo und Team Ninja zeigen zwei neue Charakter für das Fighting Game Dead or Alive 6.

Die zwei King of Fighters Kämpferinnen Mai Shiranui und Kula Diamond, kommen zu Dead or Alive 6. Mai war schon im Vorgänger als Gast dabei. Neu ist Kula, die „Ice Doll“. Der Trailer zeigt die beiden Frauen in Aktion mit vielen bekannten Moves aus der King of Fighters Serie. Beide sind am 18. Juni

Dead or Alive 6 ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4 und PC. Dead or Alive 6 Core Fighters, eine free-to-play Version ist ebenfalls erhältlich.