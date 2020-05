Days of Play 2020 gestartet – Großartige Angebote rund um die Playstation

Sony startet die Days of Play 2020 mit großartigen Angeboten. Unter anderem die PS VR für 199,99 € oder die 12 monatige PS Plus Mitgliedschaft für 41,99 €

Mary Yee, Vice President, PlayStation Marketing, SIE:

Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass auch dieses Jahr wieder die Days of Play stattfinden. Wir haben tolle Angebote für unsere begeisterte PlayStation-Community auf der ganzen Welt und möchten uns bei euch für eure Unterstützung bedanken.

Die Days of Play beginnen schon ab dem 25. Mai, zuallererst bei allen teilnehmenden Händlern in Europa, Australien, Neuseeland und in anderen ausgewählten Regionen. Die Aktionen laufen bis zum 8. Juni. In Deutschland findet ihr verschiedenste Angebote, von Hardware- und Service-Deals bis hin zu preisreduzierten Exklusivtiteln, solange der Vorrat reicht.

Spannende Days of Play-Deals bei teilnehmenden Händlern:

PlayStation VR Starter Pack: 199,99 €*

PlayStation Plus-Jahresmitgliedschaft: 41,99 €*

PlayStation Now Mitgliedschaft: 41,99 €* für 12 Monate / 19,99 €* für 3 Monate

Software-Highlights: ab 14,99€* Marvel’s Spider-Man Days Gone Death Stranding PlayStation Hits Reihe (u.a. The Last of Us)



Außerdem bietet der PlayStation Store von 3. bis 17. Juni fantastische Rabatte auf Blockbuster-Spiele sowie Angebote für PS Plus- und PS Now-Abonnements.** Weitere Infos findet ihr hier im PS Blog und ab 25. 5. auf der Days of Play-Website.

Nochmals vielen Dank für eure unglaubliche Unterstützung im vergangenen Jahr. Jetzt freuen wir uns auf ein weiteres Jahr voll unglaublicher Gaming-Erlebnisse auf der PlayStation!

*Bei den Angeboten handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen im Aktionszeitraum. Solange der Vorrat reicht. Die tatsächliche Ersparnis, Verfügbarkeiten und die Laufzeit der Aktion können variieren.

**PlayStation Plus und PlayStation Now sind fortlaufende Abonnements, die bis zur Kündigung automatisch weiterlaufen. Wiederkehrende Abonnementgebühren werden automatisch erhoben über die Zahlungsart, die bei deinem PlayStation Network-Konto als am häufigsten erkannt wurde.