Blizzard hat Neuigkeiten zu Diablo IV

Im letzten Dezember haben wir den 6. Juni als offizielles Veröffentlichungsdatum von Diablo IV bekanntgegeben und über unsere kommende offene Beta gesprochen. Heute freuen wir uns, das offizielle Datum der Wochenenden für den Frühzugang und die offene Beta anzukündigen! Spieler:innen in den meisten Regionen werden während dieser beiden Beta-Wochenenden zum ersten Mal Diablo IV erleben können – auf Windows®-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5 und PlayStation®4. Alle, die Diablo IV vorbestellt haben, erhalten am 17.–19. März Frühzugang zur Beta. Am darauffolgenden Wochenende findet die für alle zugänglicheoffene Beta am 24.–26. März statt.

In vorangegangenen Tests hat das Team sich auf alle Aspekte der Langzeitinhalte von Diablo IV konzentriert. An den Wochenenden der offenen Beta werden Spieler:innen den Prolog sowie den gesamten ersten Akt spielen und bis Stufe 25 aufsteigen können, um tief in das Anfangserlebnis des Spiels einzutauchen. Wir werden in den kommenden Wochen umfassende Details zur offenen Beta teilen. In unserem Blog veröffentlichen wir regelmäßig Updates. Außerdem werden wir in unserem nächsten Livestream der Entwickler am 28. Februar über Details zur offenen Beta und mehr sprechen!

Alle Infos zu Diablo IV gibt es auf unserer offiziellen Website.