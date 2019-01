Das Warten ist der schwierigste Teil

Die meisten von uns besitzen ein oder zwei Konsolen und bleiben auf lange Sicht offensichtlich bei den Spielen, die mit diesen Kompatibel sind. Aber wenn Sie einen Schritt zurückgehen und sich den Spielversionskalender als Ganzes ansehen, gibt es eine Menge interessanter Spiele und anderer Entwicklungen auf dem Weg, die Sie dazu verleiten könnten, ein System zu kaufen, das Sie noch nicht besitzen.

Aber natürlich gibt es nicht nur Konsolen, denn die meisten Spiele fallen auch in die PC-Gaming Kategorie. Ein Blick auf die Neuerscheinungen des Jahres 2019 lohnt sich immer – und hier ganz besonders.

Nintendo bringt ein neues Zelda heraus

Über 2018 hinaus hat Nintendo einige mit Spannung erwartete Spiele für die erste Party in Arbeit – ja, einschließlich des Nachfolgers von The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Aber es gibt noch viel zu lernen in den Wochen und Monaten vor uns über andere zuvor angekündigte Spiele in Serien wie Metroid, Pokemon und Fire Emblem, bevor wir überhaupt anfangen können, über den nächsten Zelda nachzudenken. In Anbetracht der Tatsache, dass das zweite Jahr des Switches ein großartiges Schaufenster für den Support von Drittanbietern war, sind die Besitzer der äußerst erfolgreichen Konsole von Nintendo bereit für mehr von der Nintendo-Magie, die das erste Jahr des Switches auf dem Markt definiert hat.

Der beliebte japanische Hersteller Sony ist mit von der Partie

Sony ist ebenfalls bekannt für die Lieferung hochwertiger exklusiver Spiele, und da sowohl Spider-Man als auch God of War für die PS4 auf dem Tisch liegen, ist es leicht zu verstehen, warum. Die Erwartungen an die Zukunft sind daher hoch, und da Microsoft sowohl stärkere Hardware in der Xbox One X als auch attraktivere Services für seine Kunden bereitstellt, hat Sony mit seinen großen Titeln für das nächste Jahr viel zu beweisen.

Auch Microsoft lässt sich nicht lumpen

Inzwischen ist Microsoft in einer sehr interessanten Position, in der es scheint, dass fast alles passieren kann. Im vergangenen Jahr oder so hat es exzellente Exklusivität auf anderen Plattformen gegeben, während Microsoft alle paar Monate inkonsistente Spiele füttert. Mit der Zunahme von Microsofts Engagement für Rückwärtskompatibilität und der Einführung des Xbox Game Pass-Abonnementdienstes gibt es jedoch definitiv Gründe, Xbox One-Besitzer zu beneiden. Ganz zu schweigen von den renommierten Studios, die es erst kürzlich erworben hat. Außerdem hat Microsoft dafür gesorgt, dass alle wissen, dass es an einer Next-Gen-Konsole arbeitet, was mehr ist, als man bei Sony oder Nintendo sagen kann.



Gaming auf dem PC im Jahre 2019

PC-Anwender haben natürlich den Vorteil, ihr System nach Belieben aufrüsten zu können, und Nvidia hat mit seinen RTX-Grafikkarten den Weg für viele eifersüchtige Augen geebnet. Sie sind teuer, aber sie erschließen auch ein neues Niveau an Lichtdetails, das einen großen Sprung über die Konkurrenz darstellt. Spieleentwickler spielen immer noch nach, um die Fähigkeiten der Karten zu unterstützen, aber wenn jeder seinen Schritt macht, wird der PC seinen Leistungsvorteil gegenüber der relativ bescheidenen Leistung der heutigen Konsolen noch weiter ausbauen als heute.

Wie sieht also die Zukunft genau aus? Wir haben selbst viele Fragen und Vorhersagen, aber während wir darauf warten, dass das Schicksal seine Hand zeigt, lassen Sie uns in das eintauchen, was wir wissen: große und spannende Spiele auf dem Weg in 2019 und darüber hinaus.

Unten angefügt findest du eine vollständige Liste der kommenden Spiele. Auf welche Spiele freust du dich in der Zwischenzeit am meisten? Schreibe deine Tipps in den Kommentaren unten.

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood spielt in einem alternativen Paris der 1980er Jahre und verfolgt die Ereignisse von Wolfenstein II: Der neue Koloss. Es spielt die Zwillingstöchter des Serienprotagonisten BJ Blazkowicz, die gemeinsam daran arbeiten, den Kampf gegen die Nazis fortzusetzen. Das Spiel kann einzeln oder im Verbund gespielt werden.

Plattformen: Xbox One, PS4, PC, Nintendo Switch (erwartet) | Erscheinungsdatum: N.N. 2019

Jenseits davon: Bajonett 3

Bayonetta 3 ist der neueste Eintrag in der von der Kritik gefeierten Action-Spiel-Serie von Platinum Games. Nicht viel ist über das Spiel bekannt, aber sein erster Teaser schien darauf hinzudeuten, dass Bayonetta sich ihrer größten Herausforderung stellen wird. Die Fans stellten fest, dass Bayonettas Auftritt im Teaser auf ihrem Look im ersten Spiel basiert, was offensichtlich zu einer Menge Spekulationen geführt hat. Ist das ein Prequel? Eine alternative Zeitleiste? Was auch immer der Fall sein mag, Platin lässt uns warten, um es herauszufinden.

Plattformen: Schalter | Erscheinungsdatum: N.N.

Totaler Krieg: Drei Königreiche

Die sehr erfolgreiche Strategieserie von Creative Assembly und Sega wird Anfang März 2019 mit Total War: Three Kingdoms zurückkehren. Das neue Spiel wird kurz vor und während der Periode des chinesischen Dreikönigreichs (220-280) stattfinden. Es wird insbesondere zwei Modi bieten, die sehr unterschiedliche Möglichkeiten für den rundenbasierten Kampf des Spiels bieten. Der romanische Modus spielt mit den Tropen, die im Roman Romance of the Three Kingdoms definiert sind, mit Charakteren, die von übermenschlicher Kraft und Fähigkeiten durchdrungen sind. Der klassische Modus wird einen maßvolleren Ansatz verfolgen und sich stattdessen auf das historisch genauere Manuskript Records of the Three Kingdoms stützen.

Plattformen: PC | Erscheinungsdatum: 7. März 2019

Die Abteilung 2

Ubisoft Massive arbeitet an The Division 2, einem Nachfolger seines Open-World-Shooters, da er auf dem im vorherigen Spiel etablierten Fundament aufbauen will. Diesmal spielt es in Washington D.C. und beschäftigt sich mit den Taten der Division, die versucht, das Kapital zurückzuerobern.

Plattformen: PC, PS4, Xbox One | Erscheinungsdatum: 18. März

Star Wars: Jedi Fallen Order

Star Wars Jedi Fallen Order ist das kommende Star Wars-Spiel von Respawn Entertainment, dem Studio hinter der gut angenommenen Titanfall-Serie. Es spielt zwischen der Rache der Sith und einer neuen Hoffnung während der Jedi-Jagd.

Plattformen: PS4, Xbox One, PC (erwartet) | Erscheinungsdatum: Urlaub 2019

Sekiro: Shadows Die Twice

Sekiro: Shadows Die Twice ist das lang erwartete neue Spiel aus dem renommierten Studio From Software. Es scheint die klassische Dark Souls-Formel zu erweitern, indem Tarn-Action-Elemente und akrobatischere Manöver eingeführt werden.

Plattformen: Xbox One, PC (Erwartet) | Erscheinungsdatum: 22. März 2019

Resident Evil 2 Remake

Resident Evil 2 Remake nimmt das gleichnamige Survival-Horror-Spiel von 1998 und macht es von Grund auf neu. Während es die Umgebung und die Story-Beats des Spiels originalgetreu nachbildet, nimmt es sich mit dem Aussehen und dem Gameplay des Originals Freiheiten.

Plattformen: PS4, Xbox One, PC | Erscheinungsdatum: 25. Januar 2019

Rage 2

Rage 2 ist vielleicht die unwahrscheinlichste Fortsetzung, die angekündigt wird, aber da id Software die Avalanche Studios für die Fahrt mitbringt, gibt es Grund genug, sich über ihr Potenzial zu freuen. Avalanche hat jahrelange Erfahrung darin, große und chaotische Welten in Spielen wie Mad Max und Just Cause zu erschaffen, wobei Fahrzeugkampf und Spezialeffekte die wichtigsten ihrer bemerkenswerten Talente sind. Id ist natürlich das Studio, das Pionierarbeit für First-Person-Shootings leistete und weiterhin hart schlagende Spiele wie Doom 2016 liefert. Es könnte eine Übereinstimmung im Himmel sein, aber wir werden es nicht wissen, bis es im Mai ausgeliefert wird.

Plattformen: PS4, Xbox One, PC | Erscheinungsdatum: 14. Mai 2019

Psychonauts 2

Mehr als 14 Jahre nach der Veröffentlichung seines Vorgängers bringt Double Fine in Psychonauts 2 eine Fortsetzung seines klassischen, urkomischen Third-Person-Action-Abenteuertitels. Der Hauptdarsteller aus dem Original kehrt zurück, und Sie können alle Arten von süßen mentalen Kräften und die Fähigkeit erwarten, sich in die verdrehten Köpfe anderer Charaktere zu wagen.

Plattformen: PS4, PC, Xbox One | N.N. 2019

Mercy of the Gods Spielautomat

Das neueste Casino Spiel, das wir sehen, wird von NetEnt veröffentlicht und ist ein wunderschön gestalteter Titel aus dem alten Ägypten, genannt: Gnade der Götter (eng. Mercy of the Gods). Gespielt werden kann umsonst bei allerhand Anbietern auf https://neuecasinos24.com. Es ist keine große neue Geschichte, die noch nie zuvor erzählt wurde, aber wenn man diesen Entwickler kennt, kann man sie trotzdem zum Laufen bringen, und es wird auf andere Weise aufregend sein. Die Features scheinen hier die lustigsten zu sein.

Plattformen: PC, Mobile, Browsergame |25. Januar 2019

Pokemon-Switch

Wir wissen immer noch nicht, wie das nächste Mainline-Pokemon-Spiel genannt wird, oder was seine neuen Mechanismen oder taschentauglichen Monster sein können. Dank der Veröffentlichung von Pokemon Let’s Go Eevee/Pikachu auf Switch haben wir jedoch eine bessere Vorstellung davon, wie ein modernes Pokemon-Spiel zumindest aussehen könnte. Ansonsten bewahren Nintendo und Game Freak ihre Geheimnisse bis Ende 2019 für sich.

Plattformen: Switch | Erscheinungsdatum: Ende 2019

Ori und der Will of the Wisps

Die exklusive Xbox One Konsole Ori and the Blind Forest war ein kritischer Hit, als sie 2015 auf den Markt kam, und jetzt ist der Entwickler Moon Studios mit einer Fortsetzung zurück. Ori und der Wille der Wisps werden hoffentlich auf der genialen Plattform und der überzeugenden Geschichte des ersten Spiels aufbauen, und wir können es kaum erwarten, mehr zu sehen.

Plattformen: Xbox One, PC | Erscheinungsdatum: N.N. 2019

Metro Exodus

Metro Exodus gibt den Spielern die Kontrolle über Artyom zurück. Auch wenn Artyom sich diesmal über der Erde wagen wird, wird es immer noch viele mutierte Kreaturen geben, die erschossen werden müssen, und beunruhigende Umgebungen zu erforschen.

Plattformen: Xbox One, PS4, PC | Erscheinungsdatum: 15. Februar 2019

Mortal Kombat XI

Lange gemunkelt und schließlich bei den Game Awards 2018 enthüllt, kommt Mortal Kombat XI 2019 offiziell auf PC und Konsolen – dazu gehört auch Nintendo Switch. Die Geschichte der Serie ist legendär, und sie ist eine der wenigen, die es geschafft hat, nicht nur in der Nähe zu bleiben, sondern sich mit jedem weiteren Release zu verbessern. NetherRealm Studios‘ vorheriges Spiel, Injustice 2, erhielt viel Lob für sein Charakteranpassungssystem, und nach allem, was man hört, klingt es so, als würde ein ähnliches Feature in MK11 integriert werden. Es gibt noch viel zu lernen, aber ein neuer Mortal Kombat ist immer etwas, worauf man sich freuen kann.

Plattformen: PS4, Xbox One, PC, Switch | Erscheinungsdatum: 23. April 2019

Luigis Mansion 3

Irgendwann im Jahr 2019 werden Switch-Besitzer die Möglichkeit haben, in Luigis Schuhe und in ein Spukhaus zurückzukehren, um altmodische Geisterjagden durchzuführen…. mit einem Staubsauger. Es ist eine ungewöhnliche Prämisse, aber es hat sich in der Vergangenheit bewährt. Im Moment ist nicht abzusehen, welches Studio an dem neuen Spiel arbeitet, sei es ein internes Nintendo-Team oder Next Level Games, ein langjähriger Nintendo-Mitarbeiter, der an der Entwicklung von Luigis Villa beteiligt war: Dunkler Mond auf 3DS.

Plattformen: Schalter | Erscheinungsdatum: N.N. 2019

Kingdom Hearts III

Wir haben schleichende Blicke auf einige der Welten und Charaktere erhalten, die Kingdom Hearts III enthalten wird, einschließlich Hercules, Monsters Inc. und Toy Story. Wir sind uns nicht ganz sicher, wohin die Geschichte Sora und seine Freunde führen wird, aber wir wissen, dass es die direkte Fortsetzung von Kingdom Hearts 2 und ein Ende der Saga ist.

Plattformen: Xbox One, PS4 | Erscheinungsdatum: 29. Januar 2019

Harry Potter: Wizards Unite

Niantic und WB Games arbeiten zusammen, um ein neues Handyspiel auf Basis von Harry Potter zu entwickeln. Wie Niantic’s Pokemon Go Spiel wird Wizards Unite ein weiteres Augmented-Reality-Spiel sein, bei dem Sie sich virtuelle Charaktere ansehen, die über realen Orten auf Ihrem Handy-Bildschirm erscheinen. Als Harry-Potter-Spiel erwarten Sie natürlich viel Zauberei, fantastische Bestien und unzählige Geheimnisse.

Plattformen: IOS, Android | Erscheinungsdatum: N.N. 2019

Dead or Alive 6

Kasumi, Hayate, Helena und viele andere bekannte Gesichter kehren in Dead or Alive 6 in die Arena zurück. Dieses Kampfspiel wird die Komplexität der Grundausstattung des Franchise in Bezug auf Combos und Counter weiter nutzen und gleichzeitig den Realismus seiner Visuals steigern. Zwei neue Mechaniken, Fatal Rush und Break Gauge, erschüttern den Kampf, indem sie eine einfachere Möglichkeit für Anfänger bieten, sich zu messen.

Plattformen: PS4, Xbox One, PC | Erscheinungsdatum: 1. März 2019