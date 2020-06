Das Schwarze Auge: Book of Heroes ab heute auf Steam erhältlich

Heldinnen Aventuriens – die Zeit ist gekommen: Das Koop-Multiplayer-Rollenspiel Das Schwarze Auge: Book of Heroes von Random Potion und Wild River Games erscheint heute für den PC.

Ab 18 Uhr deutscher Zeit können Abenteuerlustige die Unterwelten des aventurischen Mittelreiches betreten, um ihr Glück zu finden – oder auch ihr Verderben. Ob Ritter, Magier oder Geweihte einer der zwölf Götter: Nur die mutigsten, gerissensten und stärksten werden zurückkehren.

In Das Schwarze Auge: Book of Heroes entwickeln die Spielerinnen eigene Heldinnen mit individueller Geschichte und erleben Abenteuer in kompakten Sessions mit Gruppen von bis zu vier Personen. Das Gameplay baut auf dem Regelwerk des Rollenspielklassikers Das Schwarze Auge auf und wurde in Zusammenarbeit mit dem Ulisses-Verlag entwickelt. So erleben die Spielerinnen ein fesselndes Abenteuer mit authentischer Pen-&-Paper-Atmosphäre im Universum eines der bekanntesten und traditionsreichsten Rollenspiele.

Das Schwarze Auge: Book of Heroes ist zum Preis von 29,99 EUR auf Steam erhältlich. Das Spiel erscheint für PC in deutscher und englischer Sprache. Ab Ende Juni stehen zudem russische und koreanische Übersetzungen zur Verfügung.

„Unser Spiel ist das Resultat einer intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Entwickler Random Potion, dem Lizenzgeber Ulisses und Wild River Games – ich möchte unseren Partnern und meinem Team danken, die alle hart dafür gearbeitet haben, dass Book of Heroes ein so tolles Spiel geworden ist“, so Marc Wardenga, Geschäftsführer der Wild River Games GmbH.

„Dieses Spiel war ein Herzensprojekt von uns – und wir freuen uns, Book of Heroes nun endlich den Fans präsentieren zu dürfen. Ich bin gespannt, welche Geschichten sie erleben werden“, so Kirsi Rossi, CEO des Entwicklerstudios Random Potion.

Das Schwarze: Book of Heroes | Key-Features

Spannender Multiplayer-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern

Singleplayer-Modus mit 8 individuellen Storylines und persönlichen Quests

Authentisches Rollenspielerlebnis durch konsequente Adaption von Pen-&-Paper-Regeln

Zufällig generierte Abenteuer und Maps; dadurch hoher Wiederspielwert

4 spielbare Spezies: Elfen, Halb-Elfen, Zwerge und Menschen

12 spielbare Professionen, z.B. Meuchelmörder, Söldner, Rondrageweihter, Ritter oder Schwarzmagier

Kampfsystem im Pen-&-Paper-Stil

Umfangreiche Charakter-Entwicklung mit handgemalten Inrah-Karten

Crafting von Waffen und Ausrüstung

Legendäre und seltene Items

Persönliche Schatzkiste für eigene Gegenstände

Basierend auf dem populären DSA Regelwerk (5. Edition)

Originalgetreue Weltkarte im aventurischen Mittelreich, ca. 1040 BF

Detailreiches Tutorial für Neueinsteiger

