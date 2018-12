Das populärste Winterspiel für PC

Den Winterspaß im Wohnzimmer haben

Wenn es draußen Winter ist und das Jahr 2018 nur noch auf einem Fuß steht, beginnt man alle wichtigen Ergebnisse des Jahres im Kopf Revue passieren zu lassen. Man freut sich auf den Schnee und den Frost und natürlich auf die Weihnachtsfeier. Viele gehen raus, um das kalte Wetter und den Schnee zu genießen. Aber nicht jeder mag das. Für manche ist es besser, sich zuhause gemütlich in eine warme Decke einzukuscheln und einen schönen Film zu schauen oder ein Buch zu lesen.

Was sollen diejenigen machen, die gerne etwas Action hätten und nicht raus gehen wollen? Die Antwort lautet ganz klar, Winterspiele auf dem PC spielen, da sie Abenteuer und Spaß bieten, ohne dass die Winterstimmung verloren geht. Man wird in die Welt der Action eingeführt, wo es glitzernden Schnee und Frost gibt, aber man selbst sitzt gemütlich in der Wärme! Zu den besten Winter PC Spielen zählen:

Home Alone

Ski Free

Supreme Snowboarding

Castlevania: Lords of Shadow

Das Winterabenteuer mit Castlevania erleben!

Was ist denn der Winter ohne Weihnachtsferien, wo man sich gut vom Lernen und der Arbeit erholen kann? Diese Zeit ist dafür da, das alles zu genießen! Doch manchmal kann das dazu führen, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Manche lieben es, ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen, was mit der Zeit aber auch langweilig sein kann.

Diejenigen, die gerne Abenteuer erleben wollen und dabei gleichzeitig die Winterstimmung genießen möchten, gibt es eine perfekte Alternative: PC Winterspiele. Solche Abenteuer kann man bei dem Spiel Castlevania: Lords of Shadow erleben.

Hier kann man sofort in eine fantastische Welt voller Abenteuer eintauchen und dabei viel Spannendes erleben. Man wird in die Rolle von Gabriel Belmont versetzt und muss die Welt vor bösen Kreaturen retten. Er reist durch das Land, um Anhänger zu finden und dabei trifft er verschiedene bösen Kreaturen, mit denen er kämpfen muss. Diese Reisen finden in schönen mittelalterlichen Wäldern statt, wo man eine wunderschöne Aussicht hat.

Schon direkt am Anfang begegnet Gabriel einem Eis-Titanen, den er nur mit der Hilfe von Frost besiegen kann. Dabei wird man in ein richtiges Winterszenario versetzt, wo man Gänsehaut vom Schnee und der Kälte bekommt. Der zugefrorene See, auf dem Gabriel und der Eis-Titan stehen, gibt dem Spiel eine besondere Note, die man gerne in der Winterzeit haben will.

Fazit:

Der Winter verzaubert viele Menschen mit weißem Schnee, Eiszapfen und viel Frost. Es ist die Zeit, in der man die Wärme schätz und sich danach sehnt. Um gleichzeitig Winterstimmung und Abenteuer zu haben, sollte man sich von diesen Winter PC Spielen verführen lassen. Die fantastischen Kreaturen, die magischen Kräfte und die wunderschönen Aussichten werden ihren Alltag in ein unvergessliches Abenteuer verwandeln. Schon bereit? Dann auf geht’s!

Bildquellen: Pixabay