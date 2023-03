Seit mittlerweile 2 Jahren wird am Point & Click Adventure Das Geheimnis von Lakeshore gewerkelt. Das Spiel soll im September 2025 für PC, Mac und Linux erscheinen. Im Dezember dieses Jahres soll es auch noch eine spielbare Demo-Version geben. Noch fehlt es aber an der nötigen Unterstützung. Macht jetzt bei der Kickstarter-Kampagne mit unterstützt das Vorhaben. Los geht’s bereits ab 10 Euro – dafür erhaltet ihr die Vollversion. Ab 50 Euro gibt es die Vollversion plus Art Work Material und für 100 Euro holt ihr euch die Vollversion, Art Work Material und seid live bei der Entwicklung des Spiels dabei und werdet in den Credits erwähnt. Vorbeischauen lohnt sich also.

Hier sind die weiteren Links falls ihr euch für Das Geheimnis von Lakeshore interessiert:

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090420713202

Instagram : https://www.instagram.com/das_geheimnis_von_lakeshore