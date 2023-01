KRAFTON, Inc. hat das Dezember-Update für NEW STATE MOBILE, das beliebte Battle-Royale-Spiel für iOS und Android, veröffentlicht. Das Update führt den ersten PvE-Modus in NEW STATE MOBILE ein: den Belagerungsmodus! Im Belagerungsmodus, der in den NEW STATE Labs verfügbar ist, treten die Spieler gegen Wellen von KI-Androiden an und...