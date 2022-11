Einführung:

Honor ist vielleicht nicht der erste Markenname, an den Sie denken, wenn Sie ein Smartphone erkunden, und wenn Sie nach etwas günstigerem als einigen anderen Telefonmarken suchen, hat es immer noch einen starken Konkurrenten in der durchschnittlichen Reichweitenklasse. honor 70 gehört zu den vielen Telefonen seiner Serie, die das chinesische Unternehmen geplant hat. Der Designstil hier ist einfach, bauen Sie ein leichtes Gerät auf, das sich schnell auflädt, über starke Einbauten für Spiele und Funktionen verfügt und eine Kamera zum Aufnehmen, wenn es um die Aufnahme von Videos geht. Das Honor 70 schneidet in dieser Hinsicht tatsächlich gut ab.

Preis:

Das Honor 70 erhält eine individuelle Edition, die Ihnen 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher bietet. Diese Ausgabe wird Ihnen für 401 Euro in Deutschland angepasst.

Design und Hauptmerkmale:

Obwohl viele Hersteller sich in Richtung flacherer Displays und schärferer Ecken bewegen, folgt das Honor 70 dem überlegenen, doppelt gekrümmten Bildschirmdisplay des Honor 50.

Dies ist ein wunderschönes Telefon zum Halten und Betrachten, mit einem dünnen 7,91-mm-Gehäuse, festen oberen und unteren Metallrändern und einer kleinen Seitenblende, die zu einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 90,8 % beiträgt. Mit genau 178 g ist es auch vergleichsweise leicht.

Anzeige:

Honor hat sein Telefon mit einem 6,67-OLED-Display ausgestattet, das mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 (FHD +) erreicht wird. Es ist in der Lage, eine schnelle Auffrischungsrate von 120 Hz zu erreichen, obwohl eine 300-Hz-Touch-Sampling-Reihenfolge ein hohes Maß an Reaktivität beim Spielen ermöglicht.

Leistung und Akkulaufzeit:

Honor hat gegenüber dem Honor 50 keinen großen Sprung nach vorne gemacht, wenn es um die Funktion geht, da der Snapdragon 778G Plus 5G nur ein paar Hertz hinzufügt, um sich sein „Plus“ -Kognom zu verdienen.

Kameras:

Die Kameraanordnung des Honor 70 gehört zu den faszinierenden Dingen daran. Es handelt sich im Grunde um eine Doppelkameraanordnung, die von einem 54MP-Primärsensor geführt wird. Das ist kein Tippfehler. Dies ist das erste Erscheinen des 54 MP 1/1,49 Zoll Sony IMX800 Sensorelements.

Software System:

Das Honor 70 wird mit Magic UI 6.1 geliefert, das zusammen aus den Crams von Android 12 stammt; An dieser Stelle gibt es keine großen Änderungen gegenüber den frühen Versionen, die auf Honors Zusatzgeräte aussahen. Das Telefon funktionierte damit während unserer gesamten Zeit problemlos und schloss Ihre inaktiven Apps auf Knopfdruck, obwohl es zwischen unterschiedlichen Funktionen wechselte. Wir fanden heraus, dass es schwierig war, im Cyberspace-Browser zurückzunavigieren, indem wir die Bewegungen der Telefone nutzten. Trotzdem können Sie die Drei-Tasten-Navigation über die Einstellungen ein- und ausschalten. Das Telefon wird mit einer attraktiven Auswahl an hochauflösenden Bildschirmschonern geliefert, falls Sie sich Ihrer eigenen Fähigkeiten zum Fotografieren nicht sicher sind, und Sie können zwischen 4 eleganten Animationen umschalten, die zwischen Anwendungen wie einer professionellen PowerPoint-Präsentation wechseln.

Letzte Worte:

Das Honor 70 ist ein anmutiges Telefon mit wunderbaren Kameras, die auf dem Mittelklasse-Markt ziemlich stark sind. Wenn Sie bereits eine andere Marke haben, gibt es hier nichts Inkompatibles, das Sie zu einem anderen Telefon verführen wird, das noch nie zuvor festgestellt wurde. Trotzdem, wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Android-Gerät sind und einige der Top-Tier-Edition-Preise umwerfend finden, dann könnte dies Ihre erste Wahl sein.

Wenn Sie jedoch ein modernes Telefon mit ungewöhnlichen Kameras und einem großen Bildschirm wünschen, das so viel Platz wie möglich einnimmt, und das zu einem fairen Preis, und es sich daher lohnen könnte, nach einem Upgrade zu suchen, erstellen Sie es nicht ein Ausnahmefall, um zu diesem überzugehen.