DARCO – Reign of Elements nun erstmals auf Steam erhältlich

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit ist „Darco – Reign of Elements“ erstmals, in einer frühen Version, auf Steam erhältlich. Wir haben alles, was ihr zum ersten Spiel des deutschen „TP-Studios“ wissen müsst, zusammengefasst:

Wir werden in diesem Artikel nicht stark darauf eingehen was Darco ist. Falls ihr mehr zum eigentlichen Spiel wissen möchtet, lest doch mal unseren Artikel zum Game.

Da sich Darco noch in einer frühen Phase befindet und das Spiel noch nicht fertig ist, arbeitet TP-Studios mit regelmäßigen Patches, um genau zu sein zwei mal jede Woche. Diese Patches stellen sowohl Bug-Fixes als auch Inhaltserweiterungen da. Als neue Inhalte gelten dabei neue Biome, Kreaturen, auch neue Features. Erst kürzlich gab es ein neues Update: Dieses beinhaltet das Allianz System, den Chat im neuen Design, einen neuen Drachen (Modell). In den nächsten 2 Wochen folgt noch ein Dungeon, ein Ballon zum reisen und vieles mehr.

Die Entwickler geben sich Mühe die Waage zwischen

Verbesserungen, Balancing und Neuem zu halten um das Spielgefühl zunehmend zu verbessern.

Falls ihr dem Entwicklerteam etwas mitteilen wollt bezüglich des Spiels, oder Fragen an sie habt, könnt ihr den dafür angelegten Discord-Channel nutzen.

Dieser Ehrgeiz und die Motivation der jungen Truppe sind das, was sie auszeichnet, und in ihrer

Arbeit zu sehen ist. Damit wird der Anfangspreis von 20,99 Euro auch gerechtfertigt, der nicht nur das

Spiel bezahlt, sondern auch das Team unterstützt und dem Spieler ermöglicht Teil der Entwicklung

durch eigene Einwürfe und Ideen zu werden. So warnen auch die Entwickler selbst davor das Spiel zu

erwerben, wenn man als Spieler nicht bereit ist zahlreichen Bugs zu begegnen, die in der

Spielentwicklung zwangsweise auftauchen.

Das junge Dresdner Team hat etwas geschaffen, nun ist die Community an der Reihe ihm zu helfen. Jeder Kauf und jeder aktive Spieler hilft dem Studio bei der Entwicklung.Die Entwickler füllen auch schon ihren Youtube-Kanal mit Let’s Plays zu Darco.

Falls ihr Darco – Reign of Elements jetzt auf Steam kaufen wollt, so spart ihr sogar etwas Geld, denn das Spiel ist momentan 50% reduziert, sprich kostet das Spiel momentan rund 10,50 Euro.

Besucht die Jungs doch mal auf ihrer Website oder auf Facebook.