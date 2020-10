Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November auf Stadia

CD PROJEKT RED kündigt an, dass die Version für das Open World RPG Cyberpunk 2077 für Google Stadia am 19. November 2020 erscheinen wird. Der Titel kann ab sofort im Stadia Store vorbestellt werden.

„Cyberpunk 2077 ist bislang unser ambitioniertestes Spiel. Es ist schön zu sehen, wie viele Leute den Titel spielen wollen und wir wollen, dass so viele Spieler wie möglich ab dem 19. November loslegen können. Die Version für Stadia wird es den Spielern ermöglichen, kurz nachdem das Spiel weltweit freigeschaltet wurde, ohne einen Download nach Night City zu reisen“, sagt Michal Nowakowski, SVP of Business Development, CD PROJEKT RED.

„CD PROJEKT RED ist bekannt für die Entwicklung von den größten und besten Spielen, die jemals geschaffen wurden, und Cyberpunk 2077 ist sicherlich das meist erwartete Spiel der letzten paar Jahre. Wir freuen uns bekannt zu geben, dass Cyberpunk 2077 am 19. November auf Stadia verfügbar sein wird. Spielern wird es möglich sein, das Spiel auf jedem Bildschirm zu spielen und direkt in die Tiefen von Night City einzutauchen, ohne auf den Download warten zu müssen“, sagt Shanna Preve, Managing Director, Stadia Partnerships.

Alle, die das Spiel im Stadia Store kaufen, werden ein Set mit digitalen Cyberpunk 2077-Goodies bekommen. Dazu gehören die Originalpartitur des Spiels, das Art Booklet, das originale Cyberpunk 2020 Quellenbuch und das Comicbuch Cyberpunk 2077: Your Voice sowie eine Reihe von Hintergrundbildern für Desktop und Handy.

Die Verfügbarkeit von Cyberpunk 2077 für Stadia hängt von der Verfügbarkeit von Stadia in den jeweiligen Ländern ab.

Cyberpunk 2077 wird am 19. November 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox One- respektive PlayStation 4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.