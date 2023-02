Fans des beliebten Anime „The Quintessential Quintuplets“ haben allen Grund zur Freude, denn Crunchyroll kündigt den Disc-Release der zweiten Staffel der Serie an! Wie der Streaming-Dienst bekannt gab, wird die Fortsetzung voraussichtlich im Sommer auf Disc erscheinen. Obwohl noch kein konkreter Termin bekannt gegeben wurde, verspricht Crunchyroll, die Fans umgehend zu informieren, sobald es Neuigkeiten gibt.

Die erste Staffel von „The Quintessential Quintuplets“ war ein riesiger Erfolg bei Anime-Fans auf der ganzen Welt und hat eine loyale Fangemeinde aufgebaut. Die Serie erzählt die Geschichte von Futaro Uesugi, einem Schüler, der als Nachhilfelehrer für die Fünflinge der Familie Nakano engagiert wird. Die Quintuplets sind alle sehr unterschiedlich, was es für Futaro zu einer großen Herausforderung macht, sie alle zu unterrichten und zu betreuen. Trotzdem findet er schnell eine besondere Verbindung zu jeder der Schwestern.

Neben der Ankündigung der zweiten Staffel hat Crunchyroll auch eine aufregende Neuigkeit für die Fans, die nicht genug von den Fünflingen bekommen können: Der „The Quintessential Quintuplets Movie“ wird am 28. März in der Crunchyroll Anime Night in ausgewählten Kinos gezeigt. Der Film wird in verschiedenen Ländern weltweit gezeigt und viele Kinos haben den Vorverkauf bereits gestartet. Weitere Informationen zum Film und den Kinos, in denen er gezeigt wird, sind auf der Kino-Seite von Crunchyroll verfügbar.

Fans können sich also auf eine aufregende Zeit mit den Fünflingen der Familie Nakano freuen. Obwohl noch kein genaues Datum für die Veröffentlichung der zweiten Staffel bekannt ist, können sie sich darauf verlassen, dass Crunchyroll sie auf dem Laufenden hält. Der „The Quintessential Quintuplets Movie“ ist ebenfalls ein Ereignis, auf das Fans sich freuen können. Mit all diesen aufregenden Neuigkeiten gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um in die Welt von „The Quintessential Quintuplets“ einzutauchen oder wieder einzutauchen und die Abenteuer von Futaro und den Fünflingen zu genießen.

Quelle: Newsletter // © 春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁」製作委員会