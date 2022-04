Contra ist eine Videospielreihe, welche vielen Spieler:innen da draußen bekannt ist. Mit Contra Anniversary Collection hat man 2019 eine Sammlung aller bekannten Titel des Franchises auf den Markt gebracht. Um genau zu sein sind Contra (Arcade), Super Contra, Contra (NA), Contra (JP), Super C, Contra III: The Alien Wars, Operation C, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels, sowie Probotector im Paket enthalten. Nun kündigte Limited Run Games an, die Kollektion für die PlayStation 4, als auch die Nintendo Switch in physischer Version anzubieten. Der Publisher limitierter Spiele gibt an, dass der Vorbestellungszeitraum am 29. April 2022 starten wird. Ab diesen Zeitpunkt ist es dann möglich für 6 Wochen den Titel für die Konsole eurer Wahl zu bestellen. Neben einer Standard Edition erwartet euch zudem die Classic Edition, die Hard Corps Edition und die Ultimate Edition.

Hier kommt ihr zum Spiel auf Limited Run Games!

Die Contra Anniversary Collection Classic Edition enthält:

Physische Kopie der Contra Anniversary Collection für PS4 oder Nintendo Switch mit Wendecover

Klassische Konami Silberbox mit Kunst von Tom Dubois

Contra Anniversary Collection Soundtrack CD

Contra Anniversary Collection Wendeposter im Format 18 „x 24“

Staubschutzhülle im Retro-Stil

Die Contra Anniversary Collection Hard Corps Edition enthält:

Physische Kopie der Contra Anniversary Collection für PS4 oder Nintendo Switch mit Wendecover

Deluxe-Schutzhülle mit Kunstwerken von Tom Dubois

Contra Anniversary Collection Soundtrack-CD

Contra Anniversary Collection Wendeposter im Format 18 „x 24“

Die Contra Anniversary Collection Ultimate Edition enthält:

Physische Kopie der Contra Anniversary Collection für PS4 oder Nintendo Switch mit Wendecover

Klassische Konami Silber Box mit Kunst von Tom Dubois

Deluxe Clamshell Case mit einem Bild von Tom Dubois

Contra Anniversary Collection Soundtrack CD

Contra Anniversary Collection Stahlbuch

Contra Anniversary Collection Wendeposter im Format 18 „x 24“

Contra Anniversary Collection Alternatives doppelseitiges Spiel-Cover

Staubschutzhülle im Retro-Stil

Acryl-Ständer

Emaille-Anstecker

Gerahmter Lentikular-Kunstdruck

Mini-Replik einer fliegenden Kapsel

Die Geschichte von Contra Hardcover-Buch

Bill und Lance Metall-Schlüsselanhänger

Über die Contra Anniversary Collection:

Schnapp dir Power-Ups und bahne dir deinen Weg durch Wellen von bedrohlichen Gegnern und Bossen, die deine Reaktionsfähigkeit auf die Probe stellen werden. Ebenfalls enthalten ist ein digitales Bonusbuch mit tonnenweise Konzeptdokumenten und Skizzen, der offiziellen Chronologie der Serie, einem exklusiven Interview mit dem altgedienten Produzenten der Serie und vielem mehr!

Über Limited Run Games:

Limited Run Games ist ein Herausgeber von limitierten, physischen Spielen für eine Reihe von Systemen – darunter Nintendo Switch, PS4, Vita, PSVR, PC und Retro-Konsolen. Sie konzentrieren sich darauf, ausschließlich digitale Spiele auf ein physisches Medium zu bringen, aber sie erstellen auch definitive Editionen von Spielen, die ihr kennt und liebt. Und ja, ihr kennst sie wahrscheinlich von Night Trap, Celeste oder Streets of Rage 4.

Gegründet von Josh Fairhurst und Douglas Bogart im Jahr 2015 als Publishing-Ableger der Mighty Rabbit Studios, hat der Publisher mittlerweile über 300 Spiele veröffentlicht. Sie haben Preise für maßgeschneiderte Collector’s Editions gewonnen, physische Veröffentlichungen für Spiele geschaffen, die es sonst nicht gegeben hätte, und viele tolle Goodies für die Regale von Videospielfans aller Art hergestellt!