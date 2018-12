Constructor Plus – Nachfolger erscheint für PC und Konsolen in 2019

Das sagt der Entwickler:

„Ich freue mich sehr, unseren bislang größten Constructor-Titel ankündigen zu können, der so viel neue Inhalte und noch höhere Wiederspielbarkeit mitbringt”, erklärt Mark Cale, CEO von System 3. „Seit 21 Jahren feiert das Franchise Erfolge. Es war eine großartige Reise und wir möchten vor allem den Spielern danken, die diesen Weg oder einen Teil davon mit uns gegangen sind, indem wir ihnen Zugang zum kleinen Preis gewähren. Anfang nächsten Jahres können wir dann weitere neue Details bekanntgeben.” aus der PN.

Der Entwickler System 3 hat mitein Sequel des schwarzhumorigen City-Builder-Klassikers angekündigt. Das Spiel wird für den PC, MAC, XBox One, PS4 und Nintendo Switch am 04. Januar 2019 erscheinen. Wer bereits den Vorgängerbesitzt, kann den Nachfolger um schlanke 10€ abgreifen. Dieses Angebot wird 30 Tage nach dem Release Gültigkeit besitzen.wird 138 Gebäude enthalten – beinahe dreimal so viel wie in, in dem 43 zur Auswahl standen. Anstatt 5 Welten kann man nun ganze 17 erkunden und sogar andere Planeten besiedeln. Im Missionsmodus erwarten uns 15 verschiedene Story-Missionen zum Durchspielen, jede davon mit eigenen Herausforderungen und Rätseln. Außerdem stehen 65 vorgefertigte Städte zur Verfügung.