Conan Chop Chop – Aprilscherz offiziell auf der E3 2019 angekündigt

Der vermeintliche Aprilscherz Conan Chop Chop existiert wirklich. Das hat Funcom auf der E3 2019 bekanntgegeben.

Als der ungemein böse Zauberer Thoth-Amon plant, den noch viel böseren Zauberer Xaltotun wiederzubeleben, liegt es an Conan und seinen befreundeten Helden, die finsteren Pläne zu durchkreuzen. Hierfür stehen ihm unzählige Waffen und Attacken zur Verfügung.

Conan Chop Chop wird auf dem PC, XBox One, PS4 und Nintendo Switch am 03. September 2019 erscheinen. Der Titel bietet außerdem eine 4-Spieler-Couch-Coop-Funktion.

„Es war eine immense Herausforderung, die Entwicklung geheim zu halten“, so Rui Casais, CEO von Funcom. „Das Feedback der Fans auf unseren Trailer am 01. April war unglaublich und erstaunlich einheitlich – dementsprechend juckte es uns seitdem in den Fingern, die freudigen Neuigkeiten zu verbreiten”.

„Lasst euch aber nicht vom humoristischen und skurrilen Look täuschen: Es fließt eine Menge harter Arbeit in das Spiel, das Endresultat dürfte Fans von Roguelike- und/oder Hack and Slash-Titeln gleichermaßen fesseln“, so Casais.