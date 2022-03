Vor bereits 20 Jahren kündigten die Gründer von Sierra On-Line (Ken und Roberta Williams) an, sich aus der Gamingindustrie zurückzuziehen und anderen Projekten nachzugehen. Nun sind die beiden aber zurück und entwickeln ein 3D Remake des Klassikers Colossal Cave Adventure. Laut Angaben der beiden Entwickler entstand das Projekt aus Langweile in der Pandemie. Der Titel ist derzeit unter dem exakten Namen Colossal Cave 3D Adventure in Entwicklung und wird neben dem PC zusätzlich auf VR Geräten spielbar sein. Damit wollen beide das Originalspiel von Will Crowther und Don Wood einer neuen Generation präsentieren.

Um euch das Ganze in einen bestimmten Kontext zu setzen, haben wir hier eine kleine Anmerkung: Colossal Cave Adventure war eines der ersten Dungeon Crawler Spiele und zählt damit zu den Pionieren des klassischen PC Gamings. Auch zählt der Titel zu den ersten Adventure Games, was dem Spiel einen Platz in der Ruhmeshalle der wichtigsten Games seiner Ära eingebracht hat. Wir freuen uns, das Abenteuer bald in neuem Glanz erstrahlen zu sehen.

Genauere Information fehlen leider noch. Die Entwickler haben aber versprochen, auf der kommenden Game Devopers Conference mehr News zum Spiel zu präsentieren und bereitzustellen.

Bild von Ken und Roberta Williams: