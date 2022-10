Warner Bros. Games und DC veröffentlichen einen neuen Cinematic Launch Trailer zu Gotham Knights, dem am 21. Oktober 2022 erscheinenden Open-World-Action-RPG. Aus der Perspektive von Alfred Pennyworth erzählt, zeigt das Video die Gedanken, die Batgirl, Nightwing, Red Hoodund Robin haben, während sie sich jeder Herausforderung stellen, ein zunehmend verwundbares Gotham City nach Batmans Tod zu beschützen. Der Trailer zeigt mehr Details vom mysteriösen Rat der Eulen und der wachsenden Bedrohung, die von ihm ausgeht.

Gotham Knights wird am 21. Oktober 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht. Bei Vorbestellung der physischen oder digitalen Version erhalten Spielerinnen und Spieler zum Day One digital den Custom-Batcycle-Skin 233, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

Über Gotham Knights

In Gotham Knights schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen, oder sie müssen sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegenstellen.

