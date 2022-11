Endlich gibt es ein Veröffentlichungsdatum für Chained Echoes, das mit Spannung erwartete Pixel-Perfect-JRPG, das von Matthias Linda entwickelt und von Deck13 Spotlight vertrieben wird. Am 8. Dezember wird das Spiel für PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch und PC erscheinen und die Spieler in eine epische Geschichte eintauchen lassen. Es verbindet Fantasy mit Mechs und Luftschiffen. Am ersten Tag wird Chained Echoes auch auf Computern, Konsolen und in der Cloud über Xbox Game Pass verfügbar sein.









Mehr zum Spiel von der offiziellen Pressemeldung

Nach sieben Jahren Entwicklungszeit ist das Magnum Opus von Solo-Entwickler Matthias Linda, Chained Echoes, ein traditionelles, allumfassendes JRPG, inspiriert von Klassikern der SNES- und PSX-Ära, endlich fertig. Spieler aus der ganzen Welt können sich nun auf eine herausragende JRPG-Fantasie einlassen, die voller spannender Herausforderungen und Reize steckt.

Die Spieler finden sich auf dem Kontinent Valandis wieder, auf dem nach Jahrhunderten des Krieges endlich Frieden herrscht. Dennoch ist diese Welt, in der sie sich befinden, von möglichen Konflikten und Gerüchten über eine drohende Massenvernichtungswaffe geprägt. Der Frieden ist zerbrechlich, jahrhundertelange Konflikte verschwinden einfach nicht, ein neuer Krieg könnte jederzeit ausbrechen… Kann eine Gruppe von Fremden den Frieden wiederherstellen? Kann die Waffe zerstört werden?

Chained Echoes ist vollgepackt mit Magie, Mechs, Schwertern, Bosskämpfen, rundenbasierten Kämpfen, einer komplexen Geschichte und rund 40 Stunden Inhalt. Obwohl es sich um ein rundenbasiertes Spiel handelt, sorgt das Overdrive-Kampfsystem dafür, dass die Kämpfe rasant sind und dennoch eine enorme taktische Tiefe bieten. Stimmen Sie die Fähigkeiten Ihrer Gruppe kreativ ab und erschlagen Sie selbst die bösartigsten Feinde wie ein Wirbelwind!

In Chained Echoes trifft mittelalterliche Fantasy auf modernen Steampunk, also mach dich bereit für Schwertduelle und Mech-Kämpfe! Es erwartet dich eine unglaubliche, sorgfältig gestaltete Welt, gefüllt mit jenseitigen Kreaturen, mehreren Völkern von Menschen und humanoiden Rassen, voll mit individueller Geschichte und Kultur, die der Spieler erforschen kann. In der Wildnis sind die vielfältigen Umgebungen von Valandis ein wahres Paradies für Abenteurer, jede mit ihrem einzigartigen Aussehen und besonderen Herausforderungen, bedrohlichen Bossen und spannenden Geheimnissen!

Auch eine physische Version ist auf dem Weg!

Chained Echoes ist derzeit für Vorbestellungen verfügbar und wird im Sommer 2023 physisch veröffentlicht. Es wird exklusiv von First Press Games in hochwertigen physischen Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-DVD veröffentlicht, mit verschiedenen Varianten, die sich in den enthaltenen Waren und Merch unterscheiden. Der Original Soundtrack von Esoundsignal ist auch einzeln als 2CD-Album erhältlich.