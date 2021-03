Century: Age of Ashes – Zweite Closed-Beta beginnt heute

Century: Age of Ashes startet heute in die zweite und viel größere Closed-Beta. Die zweite Closed-Beta findet vom 12. bis zum 22. März 2021 statt und enthält neue Matchmaking-Optionen und Spielmodi, eine verbesserte Steuerung und einen Free Flight-Modus, mit dem neue Spieler gegen den Computer üben können. Die Closed-Beta startet heute, am 12. März 2021, um 15:00 Uhr MEZ und endet am 22. März, um 10:00 Uhr MEZ.

Der Spielfortschritt aus der ersten Closed-Beta wurde zurückgesetzt – aber alle Erfahrungen, verdiente Währung und Freischaltungen, die während der zweiten Closed-Beta gewonnen werden, werden in den Early-Access übernommen. Das Team hat auch mitgeteilt, dass der Cosmetics-Shop des Spiels während der Closed-Beta für die Spieler geöffnet sein wird, um ihre verdiente Währung auszugeben. Optionen zur Verwendung von Echtgeld werden während dieser Zeit nicht verfügbar sein.

Playwing hat außerdem angekündigt, dass der Early-Access-Start von Century: Age of Ashes auf die erste Aprilwoche verschoben wurde, damit sich das Team nochmals stärker auf die Spielqualität konzentrieren kann.

Weitere Informationen zur Closed-Beta gibt es in der Century: Age of Ashes News-Ankündigung zur Closed-Beta.

Century: Age of Ashes wird diesen April im Early-Access auf Steam erscheinen. Interessierte zukünftige Drachenreiter können sich jetzt auf der Century: Age of Ashes Steam-Seite für die Closed-Beta-Sessions anmelden. Microsoft Store- und Epic Games Store-Versionen werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.