Casino-Bonus-Tipps von CasinoSchublade im Jahr 2020

CasinoSchublade: Casino Bonus Leitfaden 2020

Ein Casinobonus kann in vielerlei Hinsicht gesehen werden. Im Allgemeinen ist ein Casinobonus ein kostenloses Angebot, das ein Casino einem Benutzer als Gegenleistung für sein Engagement auf seiner Webseite zugesteht. Als solche sind Casino-Boni an Bedingungen und Konditionen gebunden, die in einigen Casinos ähnlich sein können, aber alle haben unterschiedliche Ausnahmen, die einige Boni lohnender machen als andere.

Ein Einzahlungsbonus ist eine zusätzliche Geldprämie, die Ihrem Konto mit Ihrer ersten Einzahlung gutgeschrieben wird. Meistens werden die Einzahlungsboni von anderen Belohnungen begleitet, wie z.B. Freispielen. Der Online Casino Bonus mit Einzahlung steht nur neuen Kunden zur Verfügung, die ihre erste Einzahlung tätigen.

Einzahlungsboni werden oft in Abhängigkeit von der Geldsumme vergeben, die Sie einzahlen. So werden Sie zum Beispiel einen Einzahlungsbonus von 100 % erhalten, was bedeutet, dass Sie, wenn Sie 100 € einzahlen, 100€ zusätzlich als Belohnung erhalten.

Normalerweise gibt es ein Limit, das an diese Boni gebunden ist (die meisten Casinos setzen den maximalen Bonusbetrag auf 200€ fest).

Arten von Casinoboni in Deutschland

Alle Casinos möchten, dass Sie auf ihrer Webseite spielen, und es gibt keinen besseren Weg, uns in Versuchung zu führen, als zusätzliche Gelder durch einen Ersteinzahlungsbonus anzubieten. Die besten Online Casinos haben dann weitere Angebote für bestehende Spieler. Über die unterschiedlichen Boni, wie z.B. dem Bonus ohne Einzahlung, können Sie ein Casino besser kennenlernen oder bei dem Willkommensbonus mit einem höheren Startguthaben beginnen.

Übersicht der populärsten Bonusaktionen

Bonus ohne Einzahlung ( No Deposit Bonus ) – Der Bonus ohne Einzahlung beinhaltet Freispiele oder einen kleinen Betrag an Krediten, ohne sich finanziell für den Service engagieren zu müssen. Auch wenn diese Boni kostenlos sind, ist es sehr schwierig, die erforderlichen Kriterien zu erfüllen, um sie sich auszahlen zu lassen.

Willkommensbonus – der Bonus mit Einzahlung für neue Kunden, auf den wir schon zuvor eingegangen sind.

Freispiel-Bonus – Free Spins sind in letzter Zeit sehr beliebt geworden, vor allem, weil das Casino Ihnen keinen bestimmten Betrag oder Prozentsatz des Geldes gibt, sondern stattdessen die Möglichkeit bietet, ihre beliebten Slot-Spiele zu spielen. Je nach dem Betrag, den Sie mit diesen Freispielen gewinnen, müssen Sie einen bestimmten Einsatz tätigen, bevor Sie sich Gewinne auszahlen lassen können (Wettanforderungen/ Umsatzbedingungen)

Cash Back-Boni – Cash Back-Boni werden von den Casinos angeboten, um den Benutzern zu gewährleisten, dass sie einen Teil ihres Geldes zurückerhalten, falls sie es beim Wetten in einem ihrer Spiele verlieren sollten.

Treue-Boni – Die meisten Casinos veranstalten spezielle Wettbewerbe für ihre Langzeitspieler. Dies sind in der Regel die vorteilhaftesten Boni, aber als solche sind sie auch am schwersten zu erhalten.

Casinobonus – Wie man ihn benutzt

Als allererstes müssen Sie sich das Casino aus den Listen von CasinoSchublade aussuchen, dass Ihnen persönlich am besten zugeschnitten ist. Dann kommen Sie direkt über den angebenden Link in das jeweilige Casino und erhalten den Bonus ohne Einzahlung bei der Anmeldung als neuer Kunde.

Möchten Sie dort verweilen und eine erste Ersteinzahlungsbonus tätigen, dann werden Sie im Allgemeinen in der „Kasse“ einen Bonusabschnitt finden, der den Willkommensbonus anzeigt und über den Sie ihn aktivieren können. Es kommt auch vor, dass Sie einen Bonuscode einsetzen müssen, den Sie auch auf der Webseite oder bei uns finden können.

Beachten Sie, dass es fast immer Wettbedingungen gibt, die Ihnen vorschreiben, wie der Bonus zu handhaben ist. Auf jeden Fall können nur neue Spieler in Deutschland einen No Depost Bonus oder einen Willkommensbonus anfordern. Zusätzliche gibt es für Deutschland Wettanforderungen, die vorschreiben, wie oft der Bonus durchgespielt werden muss, bevor eine Auszahlung beantragt werden kann. Und letztendliche hat der Bonus eine Frist, während der er durchgespielt werden muss. Meistens sind das 30 Tage, es gibt aber auch Casinos, in denen das schnelle geschehen muss.

Casino Bonus – Wie man ihn berechnet

Der wichtigste Teil der Bonusbedingungen ist die Wettanforderung. Hier ist ein Beispiel, damit Sie schnell verstehen, wie diese Umsatzbedingungen ausgerechnet werden können:

Zum Beispiel ein 200-Casino-Bonus, mit 200% Match Bonus bis zu 200 €, was bedeuten würde, dass ein Casino das Doppelte des Betrags bezahlt, den Sie als Bonusgeld einzahlen, bis zu einem Maximum von 200 €. Normalerweise haben Casinos, die diesen Bonus anbieten, auch einen Bonus für die zweite Einzahlung.

Nehmen wir für dieses Beispiel an, Sie zahlen 100 € ein. Sie erhalten dann 200 € vom Casino als Bonusgeld. Bei einer Wettanforderung von 20x müssten Sie das Bonusgeld von 200 € verwenden, um 4.000€ (20 x 200€) an Spielautomaten einzusetzen, bevor Sie eine Auszahlung anfordern können. Das ist nicht so schwierig, wie es erscheinen möge, denn mit 200 € können Sie lange spielen und gute Gewinne einfahren.

Ein Bonus, der eine Wettanforderung von 50x hat, ist viel schwieriger auszuzahlen, ohne selbst eine weitere Einzahlung tätigen zu müssen. Es ist also überaus wichtig, die Wettanforderungen zu überprüfen.

Casino-Einzahlungsbonus – Wie wählen Sie aus

Nun, da Sie über alle Bonusbedingungen Bescheid wissen, können Sie sich auf die Höhe der Boni konzentrieren. Der Einzahlungsbonus ist interessant und Sie sollten ihn auf jeden Fall im Auge behalten, wenn Sie ein Casino auswählen. Man findet Casinos in Deutschland, die einen Bonus bis zu 3.000 € bei den ersten Einzahlungen gewähren.

Worauf Sie achten müssen:

Spielen Sie nur in vertrauenswürdigen Casinos

Suchen Sie ein Casino mit einem Bonus ohne Einzahlung, um es besser kennenzulernen

Suchen Sie nach einem Casino mit einem lukrativen Willkommensbonus, der niedrige Wettanforderungen mit sich bringt.

Einzahlungsbonus Angebote sollten auch nach dem Willkommensbonus regelmäßig zur Verfügung stehen.

Casinos sollten attraktive Promotionen mit Freispielen und Cash Backs für loyale Kunden anbieten.

