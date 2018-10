Call of Juarez – Neuer Serienteil in Entwicklung?

Auf der offiziellen Facebook-Seite von Call of Juarez ist Bewegung in Sicht. Nach über fünf Jahren Stille, wurde vom Entwickler und Publisher Techland ein neues Bild mit dem Text: „I haven’t been here in many years. Name’s Silas Greaves.” Außerdem lässt sich der Zusatz „Legends never die.“ finden.

Dies deutet auf einen neuen Serienteil hin. Möglicherweise erscheint auch nur ein Remaster von Call of Juarez: Gunslinger. Wir würden uns über einen neuen Serienteil mächtig freuen. Mit Dying Light 1 und bald auch Teil 2 hat Techland bewiesen das sie großartige Open World-Spiele mit einer tollen Story realisieren können.