Caffeine: Victoria’s Legacy, eine Fantasy-Visual-Novel, die in einer alternativen Steampunk-Realität von Victoriana spielt, in der Kaffee alles ist, wurde heute veröffentlicht und der unabhängige Publisher Ratalaika Games und der unabhängige Entwickler Kikai Digital haben sich zusammengetan, um dies zu feiern! Das Spiel kostet 17,99 € und ist für die PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.

Diese Features erwarten euch:

Ansprechende und fesselnde Geschichte!

Wunderschöne Grafiken

Über 25 Stunden Spielspaß

Vier romanhafte Routen mit einem richtigen Ende

Stimmige Charaktere

Visueller Roman mit 450.000 Wörtern

Hunderte von Wahlmöglichkeiten.

Original-Musik

Animierte CG-Szenen

Eine Achterbahn der Romantik

Und mehr