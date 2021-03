Bustafellows: Collectors Edition vorbestellbar

Bereits im Dezember letzten Jahres gab der Publisher PQube bekannt, Bustafellows auch in Europa und Nord Amerika zu veröffentlichen. Während es bisher schon möglich war, den Titel bei Steam auf seine Wunschliste zu packen, gibt es nun auch die Möglichkeit, die Visual Novel für die Switch vorzubestellen.

Nach einer kurzen Recherche findet man das Otome zwar auf Amazon, jedoch handelt es sich dabei um die japanische Ausgabe. Die angekündigte Collectors Edition, welche ihr bei Funstock erwerben könnt, bietet neben der japanischen Sprachausgabe eine englische Lokalisation und zusätzliche Gimmicks. Zum Spiel bekommt ihr also sechs Karten mit Artworks, ein exklusives New Sieg People Magazine und eine Scarecrow’s Mixtape CD dazu.

Klassisches Otome mit romantischer Krimi-Action

Im Spiel schlüpft ihr – wie bei Otome typisch – in die Rolle der jungen Protagonistin Teuta, in diesem Fall eine begabte Journalistin mit einer besonderen Fähigkeit. So kann sie für einen kurzen Zeitraum in den Körper einer anderen Person springen und so in die Vergangenheit reisen. Diese Gabe macht sie sich zu Nutze, um nach dem Verlust ihres Bruders mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen.

Als sie Zeuge an dem Mord des hinterhältigen Anwalts Limbo wird, versucht sie durch ihre Begabung sein Leben zu retten. Neben Limbo trefft ihr auch auf weitere Charaktere, mit denen ihr eine Liebesbeziehung eingehen könnt. Wird es am Ende Shu der Auftragskiller, der plastische Chirurg Helvetica, Mozu der Pathologe oder doch der Hacker Scarecrow sein, der Teutas Herz erobert? Das liegt ganz bei euch.

Trefft eure Entscheidungen: Findet ihr die große Liebe? Oder geratet ihr vielleicht sogar selbst in die Schussbahn? Findet es heraus, wenn Bustafellows dieses Jahr in Europa erscheint!