Bubble Bobble von TAITO erscheint mit Original Bubble Bobble 4 Friends für Nintendo Switch

Nach der kürzlichen Ankündigung von ININ Games zur Fortsetzung Bubble Bobble 4 Friends der kultigen 80-er Jahre Spiele-Reihe Bubble Bobble von TAITO folgt nun für echte Bubble Bobble-Fans der nächste Kracher: Bubble Bobble 4 Friends, das ebenfalls von Markenerfinder TAITO Cooperation entwickelt wurde, wird auch die Original Bubble Bobble Coin-Op-Version von 1986 in perfekter Arcade-Qualität beinhalten – das bedeutet, dass es neben den 100 Stages in Bubble Bobble 4 Friends noch 100 weitere Stages im Original Bubble Bobble mit Originalmusik, -Sound und -Visuals geben wird.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten: Während des (Pre-)Release-Fensters wird es auch eine extrem niedliche Bubble Bobble 4 Friends Special Edition für den Einzelhandel geben. Dazu gehören zwei Schlüsselanhänger mit den Hauptfiguren Bub und Bob sowie vier Sammelkarten und ein Poster.

Bubble Bobble 4 Friends, inklusive dem kultigen Original Bubble Bobble wird digital und physisch am 19. November 2019 exklusiv für Nintendo Switch in Europa veröffentlicht. Der Release in den USA folgt im ersten Quartal 2020.

Bubble Bobble ist bis heute ein absolutes Kultspiel und gilt als der beliebteste und innovativste Platformer der 80-er: Die Zwillinge Bub und Bob machen sich auf, um ihre Freundinnen aus den Händen des fiesen Barons zu befreien, der sie zudem noch in Blasendrachen verzaubert hat. Als solche hüpfen die Brüder durch die unterschiedlich angeordneten Plattformen der 100 bunten Level und schießen Blasen auf zahlreiche Feinde. In den 80-er und 90-er Jahren hüpften die Spieler solo oder im Zweispieler-Koopmodus durch die Level. Der Erfolg von Bubble Bobble hat dazu geführt, dass es in den letzten Jahrzehnten auf mehr als 20 verschiedene Plattformen portiert wurde, darunter den C64, Sega Mega Drive und NES Classic Mini.

In Bubble Bobble 4 Friends, dem neuesten Spiel in der beliebten Bubble Bobble-Serie, wurde ein 4-Spieler-Koop-Modus für noch mehr Spaß mit Freunden integriert. Außerdem können die Spieler spezielle Fertigkeiten erwerben, indem sie Buchstabenblasen sammeln, die das Wort „extend“ bilden, um eine gewisse strategische Tiefe zu erhalten und die Wiederspielbarkeit zu erhöhen. So wird es für die Spieler auf ihrer Reise durch die völlig neuen Welten von Bubble Bobble 4 Friends viel zu entdecken und zu basteln geben.

Sammler können sich auf die streng limitierte Collector’s Edition von Bubble Bobble 4 Friends freuen, die exklusiv über Strictly Limited Games vertrieben wird. Das Publishing Label ININ vermarktet die Einzelhandelsversionen sowie die digitalen Releases im Nintendo eShop.