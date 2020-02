Broken Lines erscheint am 25. Februar

Publisher Super und Entwickler PortaPlay geben heute den Release-Termin für Broken Lines bekannt. Das Taktik-Rollenspiel mit starkem Fokus auf narrative Elemente erscheint am 25. Februar 2020 für Windows PC und Steam und GOG.

Broken Lines entsendet die Spieler weit hinter die feindlichen Linien in einem alternativen Zweiten Weltkrieg. In dem Titel übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Trupp an Soldaten, die nicht nur mit ihren Feinden auf dem Schlachtfeld kämpfen müssen, sondern auch mit ihrem Sinn für Recht und Unrecht, um endlich wieder nach Hause zurückkehren zu können. In Broken Lines ist der Krieg so viel mehr als „nur“ die Hölle – es ist ein andauernder Konflikt in einer moralischen Grauzone, in der manch ein Soldat alles tun würde, um nur nach Hause zurückkehren zu können, während andere ihr Bestes geben, um die Unschuldigen zu schützen und sich selbst am Leben zu halten. Durch die taktischen Kämpfe und die immersiven, interaktiven Dialoge bekommen Spieler ein Gefühl für die wahren Schrecken des Krieges, die sowohl die Seelen als auch Körper der Soldaten in Mitleidenschaft ziehen.