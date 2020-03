Brawlhala – Neue Legende Onyx ab heute verfügbar

Ubisoft gab heute bekannt, dass Onyx, die 49ste Legende in Brawlhalla und zudem die erste Legende in 2020, ab heute verfügbar und bereit ist, sich in Valhalla mit Handschuhen und Kanonen zu beweisen.

Onyx entkam aus dem Reich der Hölle und fand sich in einer geheimnisvollen Burg wieder, als sie endlich aus der Unterwelt kam. Um sich vor ihren Möchtegern-Wärtern zu verstecken, entdeckte sie in ihrer Verzweiflung bald das Geheimnis ihrer Rettung: Sie verband sich mit dem Stein der Burg. Seitdem hat Onyx ihre Dienste der großen Festung verschrieben. Für hunderte von Jahren diente Onyx als Wächter und Beschützer der Burg Bastavia, bis eines Tages die Festung fiel. Inmitten der legendären Belagerung von Lions, zeigte der Anführer der Belagerer Onyx die Verdorbenheit des verrückten Königs auf, den sie verteidigte. Onyx wusste, dass die Burg fallen muss, selbst wenn sie dadurch wieder ins Reich der Hölle zurückkehren würde. Eine der vielen Valkyrien über dem Schlachtfeld beobachtete ihr Opfer und holte sie sich kurz vor den Dämonen, woraufhin ihr ein Platz in Valhalla gewährt wurde.

Onyx kann für 7.200 Gold erworben werden. Ihre Skins Wächter-Onyx, Projekt-ONYX und Seelengebundener Onyx, sind für jeweils 140 Mammoth-Münzen erhältlich. Auf dem Schlachtfeld hat Onyx sechs schwere Angriffe:

Kanonen-Angriffe

Seitlicher Angriff – Nach einem großen Schwung ihres Schwanzes schießt Onyx noch einen Energieschub nach vorn.

Neutraler Angriff – Onyx packt die Kanone mit dem Schwanz und schießt einen gewaltigen Energiestrahl diagonal nach oben.

Niedriger Angriff – Onyx wird zu Stein und schießt aus ihrer Steinrüstung mit ihren Flügeln, Schwanz und Kanone heraus.

Handschuh-Angriffe

Seitlicher Angriff – Onyx benutzt ihre Flügel, um über den Boden zu schweben und schlägt dann ihre Krallen in den Boden, um ihre Gegner so wegzuschleudern.

Neutraler Angriff – Onyx benutzt ihre Flügel, um schräg nach oben zu fliegen und mit ihrer großen Klaue die Feinde zu treffen.

Niedriger Angriff – Sie knallt auf den Boden, lässt riesige Felssplitter auf ihre Gegner herunterfallen und folgt dann mit einem starken Schwanzhieb.

Onyx kommt zeitgleich mit dem Kanonenupdate, was Änderungen für 3 Attacken mit sich bringt:

Seitlicher Angriff – Bei dem großen Schwungschlag wurden sowohl die Bewegung als auch der Bogen des Waffenschwungs verändert.

Neutraler Angriff – Anstatt die Kanone nach vorne zu stoßen, hat dieser Angriff nun einen Vorwärtsschuss, dem eine Drehung und ein zweiter Stoß beim Treffer folgen.

Niedriger Angriff – Bei diesem Angriff wird nun ein Schuss abgegeben, anstatt die Waffe zu schwingen. Er schießt schräg nach unten und springt vom Boden ab.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel. Es führt die Spieler in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Die Spieler können aus über 45 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen andere Spieler antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One, Nintendo Switch und PC. Die Spieler können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.