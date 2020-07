Brauchst Du immer einen Account wenn Du Online Games spielst?

Online Games sind die beste Unterhaltung! Aber benötigst Du wirklich immer einen Account, um zu spielen? Wir klären auf!

Aufregend! Spiele gratis Online Games ohne Account

Du spielst gerne Online Games? Damit bist Du nicht allein. Millionen Spieler verbringen jeden Tag viel Zeit mit spannenden Spielen am Bildschirm. Bei den meisten Diensten wird ein Benutzerkonto verlangt. Geht es auch ohne?

Die Antwort ist leider nicht ganz eindeutig. Es hängt davon ab, welches Spiel gespielt wird und wie dieses Spiel gestaltet ist. Viele Spiele können Spieler ohne jegliche Anmeldung spielen. Dann werden keinerlei Daten benötigt oder gespeichert. Dies hat jedoch eine Schattenseite: Der Spielfortschritt lässt sich ebenfalls nicht speichern. Vor allem für längere Spiele wie Strategiespiele und Aufbausimulationen eignen sich Spiele ohne Konto deshalb nur sehr bedingt. Dasselbe gilt für Online Rollenspiele. Auch hier ist Spielen ohne verifizierten Account fast nie möglich. Problematisch ist Spielen ohne Konto auch bei Games, bei denen es neben dem kostenlosen Spiel auch Buy-Ins gibt. Wer kein Konto besitzt, kann auch keine Zahlungen tätigen. Umfang und Fortschritt des Spiels werden dadurch möglicherweise gehemmt.

Spielen ohne Benutzerkonto bietet zweifelsohne einige Vorteile. Insbesondere musst Du keinerlei persönliche Daten angeben. Was nicht angegeben wird, wird auch nicht gespeichert. Spieler können zudem überall spielen müssen sich vorher nicht einloggen. Wer ein Spiel typischerweise am Desktop gespielt und dann auch eine Session von unterwegs aus einlegen möchte, kann auch ohne Logindaten sofort loslegen. Weitere Vorteile: Es kommen keine lästigen E-Mails mit Werbung. Außerdem bedeutet Spielen ohne Account auch, dass Spieler häufiger neue Games entdecken und nicht so stark an ihren Favoriten festhalten.

Echtgeld Casino ohne Anmeldung oder Registrierung

Neben Browsergames, Strategi- und Rollenspielen gibt es auch Glücksspiele. Lassen sich diese ohne Registrierung spielen? Dies bietet erhebliche Vorteile. Glücksspiel ist sehr unterhaltsam und verspricht einen einzigartigen Nervenkitzel. Doch nicht alle mögen diese Art des Spiels. Wer ohne Angabe von persönlichen Daten spielt, bleibt anonym. Weder der Chef noch die Ehefrau bemerken etwas von dem heimlichen Vergnügen.

In Onlinecasinos gibt es jedoch ein spezielles Problem. Wer ohne Registrierung spielt, kann letztlich nicht gewinnen. Schließlich müssen Gewinne ausgezahlt werden. Auszahlungen sind nur zu Gunsten von Konten möglich, deren Besitzer zweifelsfrei bekannt ist.

Schon bei der Einzahlung gibt es Probleme. Wie kann eine Einzahlung getätigt werden, wenn der Zahlende gar nicht bekannt ist? Dies ist nicht nur technisch sehr schwierig, sondern verstößt auch gegen das Gesetz. Die Regulierungsbehörden im Glücksspielbereich verlangen von Casinos, dass Einzahlungen und Auszahlungen nur von bekannten Personen getätigt werden dürfen.

Die gute Nachricht: Häufig gibt es die Möglichkeit zu einer abgekürzten Kontoeröffnung. Spielen ist also nach einer kurzen Registrierung von 1 Minute möglich. Und so geht es: Neukunden geben im Online Casino ihre E-Mail-Adresse an und wählen ein Passwort. Direkt danach kommt eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Nach einem Klick darauf steht das Konto schon zur Verfügung und kann kapitalisiert werden. Die eigentliche Verifikation des Kontos lässt sich später nachholen. Spieler können so zunächst spielen und im Fall eines Gewinns die notwendigen Dokumente hochladen. Besonders reizvoll ist diese Variante in Verbindung mit Gratis Boni. Bei vielen Casinos gibt es Aktionen mit Freispielen ohne Einzahlung. Beispiele:

Mystical Zodiac (50 Freispiele im Spin Casino über casinoboost.net)

Boom Galaxy (50 Freispiele im Jackpot City Casino über casinoboost.net)

Im Zusammenhang mit der nachgelagerten Kontoeröffnung handelt es sich bei beiden Angeboten um ein Casino ohne Anmeldung oder Registrierung – sofort mit Echtgeld spielen ist also möglich.

Browserbasierte Spiele ohne Download und Registrierung

Besonders beliebt bei Spielern sind Browsergames. Auch diese gibt es ohne Download und Registrierung – mit den genannten Einschränkungen im Hinblick auf den Spielfortschritt und die Auswahl aus Games. Wer ohne Download und Registrierung spielt, kann an jedem Endgerät sofort loslegen und muss keine persönlichen Daten angeben. Browsergames gibt es mittlerweile in großer Zahl. Strategiespiele, Spaßspiele, Aufbausimulationen, Actionspiele, Sportspiele und vieles mehr. Vor allem Sport- und Spaßspiele eignen sich für ein kurzes, browserbasiertes Spiel ohne Download und Konto. Der Grund: Hier erschließt sich der Sinn des Spiels auch bei einer kurzen, einmaligen Session ohne Speicherung des Fortschritts. Ein großer Vorteil von Angeboten ohne Konto: Es besteht keine Gefahr versteckter Kosten. Manchmal sind Spielkonten nur für einen gewissen Zeitraum kostenlos. Wer dann vergisst zu kündigen, sieht plötzlich die Abbuchung einer Gebühr auf der Kreditkarte. Wo ohne Konto gespielt wird, ist der Zugang zudem auch für Minderjährige ohne Zahlungsmittel möglich.

Beispiele für Browsergames ohne Registrierung:

Agar.io

Treasure Arena

War Brokers

Town of Salem

Bildquelle: treasurearena.com