Das Warten hat bald ein Ende! Der neue PlayStation Plus-Service wird demnächst eingeführt und wir freuen uns, euch einen ersten Überblick über einige der Spiele* zu geben, die zum Zeitpunkt der Einführung enthalten sein werden. Wie wir bereits im März angekündigt haben, wird es drei Tarife geben, aus denen ihr wählen könnt – alle voller spannender Spiele.

Hier ein Überblick über die Spiele, die enthalten sein werden. Bitte beachtet, dass die Titel je nach Markt variieren können. Einige Titel können erst nach der Einführung gestreamt werden, aber sie werden zum Herunterladen und Spielen verfügbar sein.

Monatliche Spiele

PlayStation Plus Essential-, Extra- und Premium-**/Deluxe-Tarife

Bei jedem von euch gewählten PlayStation Plus-Tarif erhaltet ihr dieselben Vorteile, die derzeit für PlayStation Plus-Mitglieder verfügbar sind. Wir haben die monatlichen Spiele für Juni noch nicht angekündigt, aber halten euch auf dem PS Blog auf dem Laufenden.

Spielekatalog für PS4 und PS5

PlayStation Plus Extra- und Premium-**/Deluxe-Tarife

Wir setzen darauf, in PlayStation Plus hochwertige Titel aufzunehmen, an denen Spieler Spaß haben. Ich freue mich, euch eine Auswahl der Inhalte mitteilen zu können, die für PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Tarife verfügbar sein werden. Die aktualisierte Spieleliste findet ihr auf PlayStation.com, wenn der Service in eurer Region eingeführt wird.

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | From Software, PS4

| From Software, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding und Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Drector’s Cut | Sucker Punch, PS4/ PS5

| Sucker Punch, PS4/ PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Drittanbieter-Partner

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Klassikerkatalog

PlayStation Plus Premium**-/Deluxe-Tarif

PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Mitglieder erhalten eine Auswahl beliebter Klassiker zum Spielen. Einige dieser Titel weisen im Vergleich zu ihren ursprünglichen Versionen verbesserte Bildfrequenzen und eine höhere Auflösung auf. Für ausgewählte Klassiker der ersten PlayStation und der PSP steht den Mitgliedern außerdem eine neue Benutzeroberfläche mit Menüs zur Verfügung. Über diese könnt ihr euer Spiel jederzeit speichern oder es sogar zurückspulen, wenn ihr etwas noch einmal versuchen möchtet.

Spieler, die bereits ausgewählte digitale Versionen von Spielen der ersten PlayStation- und PSP-Generation erworben haben, müssen keine separaten Käufe tätigen oder sich bei PlayStation Plus anmelden, um diese Titel auf PS4 oder PS5 spielen zu können. Wenn diese Titel für PS4 und PS5 veröffentlicht werden, können Spieler im PlayStation Store eine Version für die jeweilige Konsole ohne zusätzliche Kosten herunterladen, wenn sie bereits ausgewählte digitale Versionen des Titels besitzen. Einige der Titel werden auf zum Einzelkauf verfügbar sein.

Außerdem werden einige überarbeitete Klassiker aus früheren Konsolengenerationen in den PlayStation Plus Premium-/Deluxe-Tarif aufgenommen. Im Folgenden findet ihr einen ersten Überblick über eine Auswahl von Spielen, die verfügbar sein werden.

Klassikerkatalog – Erste PlayStation und PSP

PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Everybody’s Golf | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Kurushi | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Jumping Flash! | Japan Studio, Erste PlayStation

| Japan Studio, Erste PlayStation Syphon Filter | Bend Studio, Erste PlayStation

| Bend Studio, Erste PlayStation Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Drittanbieter-Partner

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation

| Bandai Namco Entertainment Inc., Erste PlayStation Worms World Party | Team 17, Erste PlayStation

| Team 17, Erste PlayStation Worms Armageddon | Team17, Erste PlayStation

Klassikerkatalog – Remasters

PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc The Lad: Twilight of the Spirits | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Drittanbieter-Partner

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Originale PS3-Spiele (via Streaming)

PlayStation Plus Premium**-Tarif

Das neue PlayStation Plus bietet PS3-Spiele zum Streamen und Spielen auf PS4, PS5 und dem PC****. Es handelt sich um Originalversionen von PS3-Spielen, die nicht überarbeitet wurden und für PlayStation Plus Premium-Mitglieder dort verfügbar sind, wo Cloud-Streaming verfügbar ist. Hier ein erster Überblick über die Auswahl der originalen PS3-Spiele, die zur Verfügung stehen.

PlayStation Studios

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest for Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time |Insomniac Games, PS3

|Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Into the Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Drittanbieter-Partner

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Undead Nightmare |Rockstar Games, PS3

Zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen

PlayStation Plus Premium**-/Deluxe-Tarif

Mit den zeitlich begrenzten Testversionen von Spielen könnt ihr ausgewählte Spiele testen, bevor ihr sie kauft. Nachdem ihr eine Testversion der Vollversion heruntergeladen habt, könnt ihr die meisten Spiele zwei Stunden lang spielen – der Spielzeitzähler läuft nur, wenn ihr im Spiel seid. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Spiele zu testen, bevor ihr euch für den Kauf entscheidet. Und es kommt noch besser: Alle Trophäen und Spielstände aus dem Testzeitraum werden beim Kauf des Spiels übertragen. Hier einige der Titel, die Teil der zeitlich begrenzten Testversionen von Spielen sein werden.

PlayStation Studios

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

Drittanbieter-Partner

Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Landwirtschafts-Simulator 22 | Giants Software GmbH, PS4/PS5

| Giants Software GmbH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Regelmäßig neue Spiele

Die in unserem PlayStation Plus-Spielekatalog verfügbaren Spiele werden im Laufe der Zeit immer weiter aktualisiert und weiterentwickelt, sodass es immer etwas Neues zu spielen gibt.

PlayStation Plus Essential

Am ersten Dienstag des Monats findet eine monatliche Aktualisierung des PlayStation Plus Essential-Tarifs (und der beiden höheren Tarife) statt. Der Service wird um neue Spiele für PS4 und PS5 erweitert – genau, wie es aktuell für PlayStation Plus-Mitglieder der Fall ist.

PlayStation Plus Extra und Premium**/Deluxe

Eine zusätzliche monatliche Aktualisierung um neue Spiele für PlayStation Plus Extra- und Premium-/Deluxe-Mitglieder wird zur Mitte eines jeden Monats durchgeführt. Die Anzahl der aktualisierten Spiele variiert von Monat zu Monat.

Die Einführung findet bereits in einer Woche statt, nämlich in Asien am 24. Mai, gefolgt von Japan am 2. Juni, Nord- und Südamerika am 13. Juni und schließlich Europa, Australien und Neuseeland am 23. Juni. Wir freuen uns darauf, unseren Fans diesen neuen Service anbieten zu können und hoffen, dass euch der sorgfältig zusammengestellte Spielekatalog bei der Einführung gefallen wird! Weitere Informationen zum brandneuen PlayStation Plus findet ihr auf unserer Website unter: https://www.playstation.com/ps-plus/.

*Die Verfügbarkeit von Klassikern, Testversionen von Spielen und des Spielekatalogs variiert je nach Zeit und Tarif. Weitere Einzelheiten und Updates zu PS Plus-Angeboten findet ihr unter https://www.playstation.com/Plus. PlayStation Plus ist ein fortlaufendes Abonnement mit einer regelmäßigen Abonnementgebühr, die automatisch (zum dann im PS Store geltenden Preis) in regelmäßigen und bei Abschluss des Abonnements festgelegten Abständen berechnet wird, bis die Kündigung erfolgt. Es gelten die Nutzungsbedingungen: play.st/psplus-usageterms

**Märkte, auf denen Cloud-Streaming verfügbar ist: Vereinigte Staaten, Kanada, Japan, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Irland, Spanien, Italien, Portugal, Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden. Auf folgenden Märkten erfolgt die Einführung mit Cloud-Streaming-Zugriff im Juni: Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Griechenland, Ungarn, Malta, Polen, Republik Zypern, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

***Dieser Titel steht PlayStation Plus Extra-Mitgliedern als Teil von Ubisoft+ Classics zur Verfügung. Der Zugriff auf Ubisoft+ Classics-Spiele ist ein Vorteil für PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder.

****Für Cloud-Streaming ist eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 5 Mbit/s erforderlich (15 Mbit/s für 1080p). Streaming ist für bestimmte Spiele möglicherweise nicht verfügbar. PC-Streaming: Benutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

