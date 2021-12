Boulder Dash Ultimate Collection kann jetzt vorbestellt werden

Noch ein Klassiker kann jetzt vorbestellt werden! ININ Games und BGG Entertainment haben nun angekündigt, dass sie die Boulder Dash Ultimate Collection auf der Nintendo Switch veröffentlichen, wobei die physische Version jetzt vorbestellt werden kann. ININ Games hat unter anderem die Turrican Flashback Collection und Wonder Boy – Asha in Monster World veröffentlicht. Der Action-Puzzle-Retro-Klassiker Boulder Dash Ultimate Collection wird für Nintendo Switch in Nordamerika und Europa erhältlich sein.

Die Boulder Dash Ultimate Collection enthält beides, den frischen Relaunch von 2021, Boulder Dash Deluxe und Boulder Dash 30th Anniversary – jetzt vorbestellbar!

Über Boulder Dash Deluxe

Das Original Boulder Dash setzte in den 80er Jahren einen Meilenstein im Bereich der interaktiven Spiele. Für viele Spieler, egal welchen Alters, waren die Action-Puzzle-Abenteuer mit Rockford eine Herausforderung, aber auch ein Vergnügen, sie zu meistern. Treue Fans dieses Klassikers und neue Spieler können sich nun erneut der Herausforderung stellen – Rockford ist zurück in der fantastischen Neuauflage 2021 dieses Action-Puzzle-Grab- und Sammelspiels!

Boulder Dash Deluxe kommt mit erstaunlichen neuen Inhalten, Funktionen und frischen Grafiken:

180 brandneue Levels mit erweiterten Funktionen!

Enthält 20 Level aus der ursprünglichen Boulder Dash-Version von 1984

9 aufregende neue Welten mit High-End-Grafik und eigenen, einzigartigen Texturen, z.B. das Macmarnua-Meer oder die Burg Urath – oder eine Zeitreise zurück in die klassische Welt von 1984 mit ihren Höhlen

15 neue Spezialgegner wie Oktopus, Hai, Eisbär und Schneetiger halten deinen Geist wach und dich auf Trab.

Vollständige Charakteranpassung deiner Spielfigur Rockford, z. B. Hemd, Hose, Schuhe, Brille, Kopfbedeckung, Haare und Gesichtsbehaarung

Über Boulder Dash 30th Anniversary

Führe Rockford und hilf ihm, sich einen Weg durch spektakuläre Höhlen zu graben und so viele Diamanten wie nötig zu sammeln, während du den vielen Gefahren ausweichst, die dich umgeben. Achte auf herabfallende Felsbrocken, entdecke Schatztruhen, sammle starke Power-Ups und schalte 9 weitere spielbare Charaktere frei.

Mit seinem familienfreundlichen, hübschen Pixel-Art-Stil scheint es ein nettes Puzzlespiel zu sein, aber Vorsicht! Ein falscher Zug könnte in einer Katastrophe enden. Boulder Dash bietet eine umfassende Herausforderung für alle Spieler – von Neulingen bis hin zu Hardcore-Spielern!

280 brandneue Levels mit fortschrittlicher Physik!

12 noch nie dagewesene Welten mit neuen Kreaturen mit 3D-Animationen!

Premium-Welt von der Videospiel-Legende Peter Liepa – mit 20 der bisher verblüffendsten Levels!

Neue mehrfarbige Edelsteinkombinationen, Schatztruhen, seltene Sammelobjekte und spektakuläre Power-Ups!

Spiele als Rockford oder schalte 9 weitere spielbare männliche und weibliche Charaktere frei, darunter Crystal!

Das erste Boulder Dash-Spiel überhaupt mit diagonalen Wänden und Bewegung!

Über ININ Games

ININ Games konzentriert sich auf die digitale und physische Veröffentlichung von hochwertigen Retro- und Arcade-Spielen mit Wohlfühlcharakter. ININ Games erweckt Retro-Spiele zum Leben und schafft die Klassiker der Zukunft. Am bekanntesten sind sie für „Wonder Boy: Asha in Monster World“, „CrossCode“, „Cotton Reboot“, „Slaps and Beans“ und als Publishing-Partner für die TAITO-Titel „Bubble Bobble 4 Friends: The Baron is Back“ und „The Ninja Saviors – Return of the Warriors“ in Nordamerika und Europa. Zahlreiche weitere Meilensteine der klassischen Spielekultur sind in Planung und werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. ININ Games ist Teil der United Games Entertainment GmbH. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.iningames.com/.