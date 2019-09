Borderlands 3 ist ab sofort weltweit verfügbar!

2K und Gearbox Software freuen sich bekanntgeben zu können, dass Borderlands® 3, der nächste Teil der preisgekrönten, Genre-definierenden Shooter-Looter-Reihe, ab sofort weltweit für PlayStation® 4, Xbox One und PC über den Epic Games Store erhältlich ist.

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis einer nahezu fünfjährigen Entwicklungszeit und wird die Reihe erneut als wahren Genre-Pionier positionieren, mit spektakulären Schusswechseln, mehr Individualisierungsmöglichkeiten als je zuvor, Humor zum Grölen, charismatischen Charakteren und einem intuitiven, innovativen und kooperativen Multiplayer-Modus.

„Es ist immer wieder etwas Besonderes zu beobachten, wie eine Idee entsteht und dann durch den Einsatz und das Talent vieler Menschen weiterentwickelt und schließlich Realität wird”, schrieb Borderlands 3 Creative Director Paul Sage in einem offenen Brief an die Fans, der ebenfalls heute veröffentlicht wurde. „Ich kann nicht genug betonen, wie sehr das Team an einem Strang gezogen hat, um sicherzustellen, dass wir einen würdigen Nachfolger von Borderlands 2 abliefern. Ich hoffe, dass ihr, ganz abgesehen davon, dass ihr die Leidenschaft des Entwicklerteams spüren könnt und das nächste Borderlands erlebt, ganz einfach dazu kommt, euch mal hinzusetzen, ein bisschen zu lachen und eine verdammt gute Zeit zu haben.”

Die Presse ist sich bereits jetzt einig – Borderlands ist zurück und besser denn je: IGN gab Borderlands 3 eine satte 9/10 mit der Bemerkung „das Spaßarsenal schlägt alles“. Meristation schreibt, das Spiel ist „bereits vorbestimmt, ein Klassiker zu werden“ und Shacknews würdigt es als „absolutes Meisterwerk“. Destructoid beschreibt Borderlands 3 als „Zeichen der Exzellenz“ und USgamer nennt es „den schieren Wahnsinn“.

Die Reihe kombiniert die nervenaufreibende Action eines Ego-Shooters mit dem umfassenden Fortschritts- und Beutesystem eines Rollenspiels. Mit Erfolg: Bis dato wurden mehr als 48 Millionen Exemplare verkauft. Der beliebteste Titel der Reihe – Borderlands 2 – hat selbst sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung 2012 noch immer über eine Million unterschiedliche Spieler pro Monat.

Borderlands 3 erweitert und verbessert viele der Schlüsselelemente, die der Reihe ihren Erfolg einbrachten, und bereichert das Ganze um innovative neue Spielelemente:

Eine Achterbahnfahrt voller Gemetzel: Die fanatischen Calypso-Zwillinge haben die Banditen-Clans vereint und wollen die ultimative Macht der Galaxis an sich reißen. Nur du, ein Kammer-Jäger mit Vorliebe für Nervenkitzel, hast das Arsenal und die Verbündeten, um sie aufzuhalten. Entdecke die lohnenden Mysterien, unvergesslichen Einwohner und die verstrickte Geschichte des Borderlands-Universums.

Laden, entsichern, erbeuten: Mit zahlreichen speziellen Waffen verschiedener Hersteller, einem revolutionären Inhaltserzeugungssystem und legendären Waffenlieferungen, die man entdecken kann, bietet das sich ständig erweiternde Arsenal schier unendliche Möglichkeiten. Feuerwaffen mit Kugelschild? Gewehre mit mehreren Elementarschadenstypen? Kanonen, denen Beine wachsen und die Feinde verfolgen? Haben wir alles!

Schnelle, nahtlose Koop-Action: Mit dem neuen Level-Synchronisierungssystem wird das Spielerlebnis nahtlos für jeden Spieler angepasst. Du kannst jederzeit mit anderen online oder auf geteiltem Bildschirm spielen, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt. Außerdem sorgt die Beute-Instanzierung dafür, dass du zwar im Team Feinde ausschalten und Herausforderungen meistern, dir aber die Belohnungen ganz für dich alleine sichern kannst – hier entgeht keinem seine Beute!

Auf die Fans warten gleich mehrere, mit digitalen Bonusinhalten gespickte Editionen:

Die Borderlands 3 Standard Edition beinhaltet das Basisspiel.

Die Borderlands 3 Deluxe Edition beinhaltet das Basisspiel sowie die folgenden digitalen Bonusinhalte: Retro-Kosmetik-Pack, Neon-Kosmetik-Pack, Gearbox-Kosmetik-Pack, Spielzeugkiste-Waffen-Pack, anwendbare EP- & Beutelieferung-Boost-Mods

Die Borderlands 3 Super Deluxe Edition beinhaltet alle digitalen Bonusinhalte der Deluxe Edition plus den Borderlands 3 Season Pass, der folgendes enthält: vier (4) Kampagnen-DLC-Packs mit neuen Stories, Missionen und Herausforderungen; Arschgaul-Waffen-Skin, -Waffen-Schmuckstück und -Granaten-Mod. Hinweis: Ab dem 17. September 2019 liegt die unverbindliche Preisempfehlung von 2K für die digitale Version der Borderlands 3 Super Deluxe Edition bei €119.99 EUR*.

*Auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung von 2K. Der tatsächliche Einzelhandelspreis kann davon abweichen. Nähere Details beim lokalen Einzelhändler.

Das von Grund auf mit AMD entwickelte Borderlands 3 schöpft das Potenzial der leistungsstärksten PC-Hardware auf dem Markt aus und ist für eine hochkarätige Spielerfahrung mit AMD Radeon™-Grafikkarten und Ryzen™-Prozessoren optimiert. Aktuell ist Borderlands 3 für PC exklusiv über den Epic Games Store erhältlich, wird jedoch ab April 2020 auch über weitere digitale Kanäle erhältlich sein.

Für alle Fans ist die Veröffentlichung nur der Anfang. Wie bereits auf der PAX West verkündet, werden 2K und Gearbox Software Borderlands 3 kontinuierlich mit kostenlosen saisonalen Inhaltsupdates und kostenlosen Raid-ähnlichen Events namens Takedowns unterstützen, von denen das erste bereits in diesem Herbst erscheint. Darüber hinaus planen 2K und Gearbox die Veröffentlichung von vier größeren herunterladbaren Kampagnenerweiterungen, die allesamt im Season-Pass enthalten sind, jedoch bei Veröffentlichung auch einzeln erworben werden können. Das erste dieser DLC-Packs soll in diesem Winter erscheinen. Nähere Details gibt es in diesem Blog.

Um die Community stets über die neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu halten, haben 2K und Gearbox die Borderlands Show ins Leben gerufen, ein monatliches Videoprogramm, das von Kinda Funnys Greg Miller präsentiert wird. Die erste Episode der Borderlands Show ist am 18. September zu sehen. Die Fans erfahren hier mehr zu den anstehenden Inhalten und können ein Interview mit Borderlands 3 Creative Director Paul Sage verfolgen. Die Übertragung läuft am 18. September um 19:00 MESZ auf twitch.tv/borderlands.