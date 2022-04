Tiny Tina’s Wonderlands erlaubte direkt zum Release im März Crossplay über alle Konsolen hinweg. Das ist dahingehend besonders, da sich Sony oft gegen diese Funktion gewährt hat. In letzter Zeit hat der Konzern aber seine Einstellung hinsichtlich dieser Funktion geändert, was PlayStation Besitzer die Möglichkeit bietet, mit Freunden auf anderen Plattformen zu spielen (natürlich nur, wenn das Spiel dieses Feature anbietet). Nun ist auch Borderlands 3 an der Reihe. Bereits irgendwann im Frühling sollen Fans des Loot-Shooters auf der PlayStation, mit allen anderen Plattformen gemeinsam auf die Jagd gehen können. Ein genaues Datum steht zwar noch nicht fest, es ist aber ein guter Schritt in die richtige Richtung. Die Ankündigung stammt apropos von der PAX East, auf welcher auch ein neuer Teil der Tales from the Borderlands Reihe angekündigt wurde.

Über Borderlands 3:

Der originale Shooter-Looter kehrt zurück – Bazillionen von Waffen und ein Abenteuer voller Gemetzel! Ballere dich als einer von vier neuen Kammer-Jägern durch neue Welten und Feinde. Spiele solo oder mit Freunden gegen irre Gegner, hole dir massenweise Beute und rette deine Heimat vor den skrupellosesten Kultanführern der Galaxis.

EINE ACHTERBAHNFAHRT VOLLER GEMETZEL

Halte die fanatischen Calypso-Zwillinge davon ab, die Banditen-Clans zu vereinen und die ultimative Macht des Universums an sich zu reißen.

DEIN KAMMER-JÄGER, DEIN STIL

Werde zu einem der 4 neuen Kammer-Jäger mit jeweils eigenen Skills, Fähigkeiten und Anpassungen.

LADEN, ENTSICHERN, ERBEUTEN

Mit Bazillionen von Waffen und Spielsachen ist jeder Kampf eine Chance auf neue Ausrüstung.

NEUE BORDERLANDS

Entdecke neue Welten mit eigenen Umgebungen und Feinden.

SCHNELLE & NAHTLOSE KOOP-ACTION

Spiele immer und mit jedem, online oder auf geteiltem Bildschirm, unabhängig von Stufe oder Missionsfortschritt.

