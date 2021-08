Blue Reflection: Second Light – Die JRPG Fortsetzung kommt auch in den Westen

Blue Reflection stammte von den selben Entwicklern hinter Nights of Azure und der Atelier Reihe. Zwar handelt es sich hierbei nicht gerade um bekannte JRPGs, dies gilt jedoch nur für den Westen. In Japan gehören die Spiele von Gust zu den beliebtesten ihrer Art. Während also Blue Reflection in Japan gut ankam, verkaufte sich das Spiel hierzulande eher mittelmäßig, was auf keine Fortsetzung hoffen ließ. Anfang des Jahres kündigte Koei Tecmo dann doch einen zweiten Teil unter dem Namen Blue Reflection: Second Light an, der jetzt tatsächlich einen westlichen Release bekommen hat.

Somit erscheint Blue Reflection: Second Light am 09. November 2021 für PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC.

Das Spiel folgt den Abenteuern dreier Schüler – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou -, die sich auf einer geheimnisvollen schwebenden Akademie wiederfinden und nach Hinweisen suchen, um ihren Weg zurück nach Hause zu finden, mit nur ihren Namen als Erinnerung. Eines Tages taucht ein Pfad auf, der in ein neues Land führt, doch als die drei Protagonisten sich aufmachen, um das Geheimnis zu lüften, werden sie von einer Horde tödlicher Monster empfangen. Indem sie die teuflischen Kreaturen bekämpfen, erschließen sie sich unbekannte Kräfte, die die rätselhafte Natur ihrer Umgebung nur noch zu vertiefen scheinen. Während des gesamten Abenteuers arbeiten die drei Freunde zusammen und bemühen sich, ihren Alltag so abwechslungsreich und unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Während sie jeden Tag in dieser unbekannten Welt verbringen, werden die wahren Gefühle und Persönlichkeiten der Charaktere enthüllt, und während ihre Bande immer enger werden, erwerben sie neue Stärken und Fähigkeiten.

Trailer: